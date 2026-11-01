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Uluslararası pistlerde Alp Aksoy rüzgârı: İşte 2026 sezonunda öne çıkan başarıları

Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılarak adından fazlasıyla söz ettiren gururumuz Alp Aksoy'un 2026 başarılarına gelin beraber bakalım.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 16:08

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Alp Aksoy

Motor sporlarının yükselen yıldızı Alp Aksoy, 2026 sezonunda uluslararası tek koltuklu mücadelelerde önemli başarılara imza attı.

Alp Aksoy'un 2026 sezonunda elde ettiği en önemli 10 başarı

UAE4 Series'te ilk podyum ve Rookie zaferi

Şubat ayında Katar'ın Lusail pistinde düzenlenen UAE4 Series yarışında üçüncü olan Alp Aksoy, aynı zamanda Rookie klasmanını kazandı. Bu sonuç, genç pilotun 2026 sezonundaki ilk podyumu oldu.

İtalya F4'te ilk galibiyet

Mayıs ayında Misano'da düzenlenen sezonun açılış yarışında damalı bayrağı ikinci sırada gören Alp, Niccolò Maccagnani'nin aldığı 10 saniyelik cezanın ardından birinciliğe yükseldi.

İtalya F4'te ilk hafta sonunda iki galibiyet

Misano'daki ikinci yarışta üçüncü olan Alp, hafta sonunun final yarışını da kazanarak ilk ayağı iki galibiyet ve bir üçüncülükle tamamladı.

İtalya F4 şampiyona liderliği

Misano'daki başarılı hafta sonunun ardından 82 puana ulaşan Alp, İtalya F4 tarihinde genel klasman liderliğine yükselen ilk Türk pilot oldu.

Vallelunga'da genel klasman podyumu

İtalya F4'ün Vallelunga ayağındaki ilk yarışta pist üstünde dördüncü olan Alp, rakibine verilen cezanın ardından üçüncü sıraya yükseldi. Rookie klasmanını da kazandı.

Monza'da çifte podyum başarısı

Haziran ayında düzenlenen İtalya F4 Monza ayağının ikinci yarışında üçüncü olan Alp, genel klasman podyumuna çıkarken Rookie kategorisinin de galibi oldu.

E4 Şampiyonası'nda ilk galibiyet

Temmuz ayında Fransa'daki Paul Ricard pistinde düzenlenen E4 Şampiyonası ikinci ayağının ilk yarışını kazandı. İkinci sıradan başladığı mücadelede ilk turda liderliği ele geçiren Alp, damalı bayrağa kadar yerini korudu.

E4 Şampiyonası'nda üst üste podyum

Paul Ricard'daki ikinci yarışta da başarılı performansını sürdüren Alp, yarışı ikinci sırada tamamlayarak hafta sonunu bir galibiyet ve bir ikincilikle kapattı.

E4 Şampiyonası'nda çifte başarı

E4 Şampiyonası'nı genel klasmanda dördüncü, Rookie klasmanında ise ikinci sırada tamamladı. Üstelik sezon boyunca üç yarış hafta sonunu kaçırmasına rağmen bu dereceleri elde etti.

F4 İtalya'da Vice Şampiyonluk

F4 İtalya serisinde sezonu Vice Şampiyon olarak tamamlayan Alp, kariyerinin ilk Süper Lisans puanlarını elde etti.

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- Motorsport.com Ekibi

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