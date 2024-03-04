Üçlertoprağı: "Ben Sulayem ile yapılan görüşme çok önemli"
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu söyledi ve görüşmelerin pozitif geçtiğini açıkladı.
Ziyaret Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Onursal Başkanı Serkan Yazıcı ve TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’nın ev sahipliğinde ülkemize gelerek Marmaris’te bir dizi görüşmede bulundu.
TOSFED ve FIA’nın üst yönetimleri arasında gün boyu süren karşılıklı istişarelerin yanı sıra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yoğun programı arasında FIA Başkanı’nı kabul etmesi, otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişimi ve geleceği açısından çok önemli bir adım oldu.
Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Uzun zamandır yönetim kurulunda yer aldığımız FIA’nın Başkan seviyesinde ülkemize yaptığı ziyaret ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da FIA Başkanı’nı kabul etmesi, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu.
"Bir bakıma otomobil sporlarının hem ülkemizdeki gelişim eğrisi, hem de FIA’nın Türkiye'ye ne kadar önem verdiğini yansıtan bir adım olarak gördüğümüz görüşmeler son derece verimli geçti."
"Ülkemiz ve Federasyonumuzun organizasyon düzenleme kapasitesini her zaman takdir eden FIA Başkan Mohammed Ben Sulayem ile dünyanın önde gelen şampiyonaları Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası’nı yeniden ülkemize kazandırabilmek üzere istişarelerde bulunduk."
"Otomobil sporlarını ve Federasyonumuzu her zaman destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımızı sunuyor, otomobil sporlarının ülkemizdeki gelişiminin devamı ile spor turizmi vasıtasıyla Türkiye’nin tanıtımı için tam gaz çalışmaya devam ediyoruz." yorumunu yaptı.
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