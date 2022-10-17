Türkiye'yi Motorsporları Olimpiyatları’nda temsil edecek isimler belli oldu

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 26-30 Ekim tarihleri arasında Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenlenecek olan FIA Motorsporları Olimpiyatları’na iddialı bir kafile ile katılmaya hazırlanıyor. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Olimpiyatlarda, TOSFED ‘Team Türkiye’ olarak anılacak 10 sporcudan oluşan Türk milli takımı ile 8 farklı disiplinde madalya kovalayacak.

Puma’nın giyim sponsoru olduğu Team Türkiye adına, Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde, Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde, Alp Hasan Aksoy Karting Sprint Junior kategorisinde, Can Alakoç Cross Car Junior kategorisinde, Kerem Kazaz Cross Car Senior kategorisinde, Timur Pomak BMW E92 ile Drift kategorisinde ve Ulaş Özyıldırım da Esports kategorisinde ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl çok daha geniş bir çerçevede düzenlenen Motorsporları Olimpiyatları ile ilgili olarak; “Otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kapsamlı ve kurumsal bir milli takım kafilesi oluşturarak FIA Motorsporları Olimpiyatları’na katılıyoruz. Uygun olan branşlarda, otomobillerimizi Toksport WRT ve Ford Teknik Motorspor gibi Türk garajlarımızın hazırlamasına da özellikle dikkat ettik. Ralliden piste, topraktan asfalta, driftten dijital motorsporlarına kadar geniş bir yelpazede, branşlarında iddialı sporcularımızdan oluşan kafilemizle, gençlerimize tecrübe kazandırmanın yanı sıra ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar almak hedefiyle Fransa’ya gidiyoruz.” yorumunu yaptı.

Yarışlar Motorsport.com'un kardeş kuruluşu Motorsport.tv'den canlı yayınlanacak.