Türkiye’nin Yeni Şampiyonu: Barkın Pınar 

Bu sezon AUDI RS3 TCR yarış otomobilleri ve 3 sporcusu ile start aldığı AVIS Türkiye Pist Şampiyonasının yanısıra ülkemizi 2 sporcusu ile TCR Italy ve 3 sporcusu ile Coppa Italia Turismo'da temsil ederek defalarca marşımızı dinleten takım, son yarışına İzmit Körfez Pistinde çıktı.

Başarılı takım TCR Italy'de sporcusu Vedat Ali Dalokay’ın ve Coppa Italia Turismo’da genç yetenek Zekai Özen’in elde ettiği şampiyonlukların ardından AVIS Türkiye Pist Şampiyonasında da sporcusu Barkın Pınar ile Maxi Grup Şampiyonluğunu ve tüm sporcularının başarıları ile Takımlar Şampiyonluğunu elde ederek adından söz ettirmeye devam etti.

Başarılı sezonunu geçtiğimiz hafta sonu Körfez Yarış Pistinde yapılan yarışlar ve takımın organize ettiği kutlama ile tamamlayan Barkın Pınar, ‘2023 yılını Türkiye Pist Şampiyonu olarak tamamladım. Motor sporları izleyenler tarafından bireysel bir spor olarak değerlendirilse de aslında tamamen bir takım sporu. Bu sebeple öncelikle takımımın her üyesine çok teşekkür ediyorum. Zor şartlarda bir sezon geçirdik. İzmit’te sağanak yağmur altında, İzmir’de 40 derece üzeri hava sıcaklığında yarışlar yaptık. Sonunda ipi önde göğüslemek mutluluk verici. Sponsorum UniCo Sigorta’ya da destekleri için teşekkürler. Team AMS ile önümüzdeki sezon yurt dışında yarışacağım. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen çabayı sarf edeceğim.’, dedi.

Şampiyona ikinciliği 2023’te elde ettiği birincilikler ve pole position derecesinin yanında ülkemizi yurt dışında pist branşında temsil eden ilk kadın sporcu olup podyum derecesi elde ederek bayrağımızı dalgalandıran Seda Kaçan’ın oldu.

Takımın diğer sporcusu Gökhan Kellecioğlu ise ilk Türkiye Pist Şampiyonası sezonunda üçüncülük elde ederek adından söz ettirdi.

Sezonun final yarışının ardından Takım Direktörü İbrahim Okyay, "Takım sponsorumuz Bitci teknoloji ile 3 yıllık bir proje oluşturduk ve hedefler koyduk. Pist, Offroad ve Karting olmak üzere 3 branşta Türkiye’de ve yurtdışında 3'ü kadın, toplam 15 sporcu yarıştırdık. Sadece bu sezon 32 toplamda 79 yarışta start aldık ve takip ettiğimiz tüm şampiyonalarda pilotlar ve takımlar şampiyonlukları elde ederek ulaşılması zor bir hikaye yarattık. Kısacası oldukça başarılı bir programı tamamlamış ve bitirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte başarılardaki en büyük paya sahip takım sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutlarım." dedi.