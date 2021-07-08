Türkiye ve Avrupa Pistlerinde Yeni Bir Takım: Team AMS!

Pandemi sebebi ile bir sezon ara verilen ve motor sporları severlerin heyecanla beklediği Türkiye Pist Şampiyonası, 10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde İzmir’de koşulacak ilk ayak yarışları ile geri dönüyor.

Süper ve Maxi grupların yer aldığı şampiyonanın ilk yarışı 39 sporcunun kayıt olması ile son yılların en kalabalık start gridine ev sahipliği yapacak. Team AMS ise son şampiyon İbrahim Okyay ve Audi RS3 LMS ile 1 kapı numarası ile Maxi grupta yarışacak.

Kurduğu ve yönettiği takımlarla yarışçılık deneyimine yöneticiliği de eklemiş ve birçok genç sporcunun yetişmesine önemli katkı sağlamış olan Okyay çıtasını yükseğe koyuyor. "Takım olarak amacımız her zaman daha iyisini yapmak ve sporumuzun gelişimine katkı sağlamak. Sponsorlarımızın önemli desteği ile 2021 sezonunda Türkiye Pist Şampiyonası’nı, şampiyonluk hedefi ile takip edeceğiz, ancak asıl hedefimiz 2022 sezonunda Türkiye dışında Avrupa pistlerinde de iddialı şekilde var olmak." diyen Okyay, takım arkadaşları Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Murat Nalçakan ile birlikte güçlü bir ekip kurduklarına inandığını ve tüm sezon takip edecekleri yoğun test programı ile 2022 sezonuna şimdiden yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Tüm yeniliklerini instagram @teamamstr sayfasından takip edebileceğiniz Team AMS, yarış hedeflerinin yanında başta 7 yıldır aralıksız organize ettikleri Kar ve Buz Sürüş Eğitimi olmak üzere tüm katılımcılara açık eğitim programlarına ve offroad sürüş deneyimlerine de devam edecek.

Team AMS’nin sponsorları VavaCars, İzeltaş, Glasurit, Sparco, TurkRent ve Fikir Medya’dır.