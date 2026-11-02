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2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Ankara’da tamamlandı

AVIS 2026 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. ayağı Ankara Tırmanma Yarışı, Tekke-Kıbrısköy arasındaki 6 kilometre parkurda 4 kategoride 20 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 2 Kas 2026 09:36

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Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen yarış sonunda Kategori 1’de İlker Aktaş, Kategori 3’te Yiğit Sercan Yalçın ve Kategori 4’te de Sinan Soylu birinciliklerin sahibi oldular. GP Garage My Team ise her üç kategoriyi de ilk sırada tamamlayarak takımlar birincisi oldu.

Mahalli klasmanda ise Kategori 1’de Berat Yıldırım, Kategori 3’te Ümit Doğan, Kategori 4’te Sinan Yardımedici ve Kategori 5’te Gürol Baranlı birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

ANKARA TIRMANMA YARIŞI SONUÇLARI

KATEGORİ 1

1. İlker Aktaş-10:44.40

KATEGORİ 3

1.Yiğit Sercan Yalçın-10:43.20

2. Metehan Güleç-10:58.60

3. Haşim Şahin Çalışkan-12:05.20

KATEGORİ 4

1. Sinan Soylu-09:35.50

2. Ahmet Keskin-11:27.10

3. Şevket Çınar-11:33.30

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- Motorsport.com Ekibi

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