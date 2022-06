Türkiye Pist Şampiyonasına Güçlü Başlangıç!

Haberi dinle

TPŞ ilk ayak yarışları 18-19 Haziran tarihlerinde İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde gerçekleşti.

Katılımcı sayısında önemli artış görülen şampiyonada Süper grupta 12, Maxi grupta 11 sporcu kayıt oldu. Cuma günü yapılan antrenman seanslarında tüm sporcuların yaptıkları ve geliştirdikleri süreler hafta sonunun çok renkli geçeceğinin sinyalini verdi.

Geçtiğimiz sezona damgasını vuran ve 2021’yi şampiyonlukla tamamlayan Bitci Racing pilotu Turgut Konukoğlu, Maxi grupta her iki yarışı zaferle tamamladı. Yarışın ardından ‘Takımım Bitci Racing ile bu yıl da şampiyonluk hedefi ile start alıyorum. Amacımız her zaman, her yarışta kendimizi daha da geliştirmek. Bu sezon sonuna doğru Avrupa’da da bir start almak istiyorum.’ dedi.

2021’de Bitci Racing renkleri ile bir test yarışı yaparak elde ettiği ikincilik ile dikkat çeken, 2018 sezonundan itibaren ara vermeden takip ettiği İntercity kupalarında bir çok podyum ve başarı elde eden, geçen yıl Türkiye Formula 1 yarışı ile aynı gün gerçekleşen Gold Cup yarışında podyumun en üst basamağında yer alarak adından söz ettiren Barkın Pınar, takıma ait diğer Audi TCR yarış otomobilinin direksiyonundaydı. Her iki yarışta elde ettiği ikincilikle önemli puanlar kazanan Pınar, ‘Hem pilot olarak, hem takım olarak sezona güzel bir başlangıç yaptık. Devamını da aynı şekilde getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sezon yanımda olan sponsorlarım VavaCars, Local Cups ve Kiğılı’ya destekleri için teşekkür ederim.’ dedi.

Bitci Racing’in bu seneki en önemli yeniliklerinden bir tanesi ise takıma katılan, 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonasında start alan kadın pilot Seda Kaçan. Audi TT’nin direksiyonunda antrenmanlardan itibaren her turda geliştirdiği zamanlarıyla otomobile gittikçe alışan Seda, büyük deneyim bir altıncılık ve bir beşincilik elde etti. Tüm hafta sonunda heyecanı yüzünden okunan pilot, ‘Geçtiğimiz sezon yarış deneyimi kazanmak için Türkiye Karting Şampiyonasını takip etmiştim. Asıl hedefim otomobil ile yarışmaktı. Bunu 2022 sezonunda Bitci Racing gibi bir takım ile yaptığım için çok mutluyum. Pilot arkadaşlarım, mekanik ekip ve takım yöneticilerimiz bana kendimi geliştirmem için çok destek oluyor. Sponsorlarım Doritos, Pepsi, Yataş ve Budget’a teşekkürler.’ dedi.

Takım Direktörü İbrahim Okyay ise "Sporcularımızın, teknik ekibimizin ve yöneticilerimizin takım ruhu ile başarı zincirimize bir halka daha ekleyerek sezona pilotlar ve takımlar şampiyonasında lider olarak başladık. TPŞ’deki hedefimiz geçen seneki gibi pilotlar ve takımlar şampiyonluklarını elde etmek, İtalya’da ise takip ettiğimiz Coppa Italia Turismo’da pilotlarımız Vedat Ali Dalokay ve Demir Eröge ile başarılarımıza yenilerini eklemek." diye konuştu.