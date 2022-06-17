Türkiye Pist Şampiyonası Start Alıyor!

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2021 sezonunda Bitci Racing pilotu Turgut Konukoğlu’nun Maxi Grup Şampiyonluğu, takım arkadaşı İbrahim Okyay’ın ikinciliği ve Bitci Racing’in Takımlar Şampiyonluğu ile neticelenen Avis Türkiye Pist Şampiyonası, 2022’sezonunda 5 ayak 10 yarış üzerinden koşulacak.

İzmir Ülkü Park Yarış Pistinde start alacak ilk ayak yarışlarına hazırlıklarını tamamlayan ve kadrosunda önemli yenilikler olan Bitci Racing bu sezon da iddialı.

Geçen sezon şampiyonayı iki yarış eksiği ile, start aldığı 10 yarışın 9’unu podyumun en üst basamağında tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan şampiyon Turgut Konukoğlu bu sezon da Audi TCR otomobili ile pistin iddialı sporcularından biri olacak.

2021’de Bitci Racing renkleri ile bir test yarışı yaparak elde ettiği ikincilik ile dikkat çeken, 2018 sezonundan itibaren ara vermeden takip ettiği İntercity kupalarında bir çok podyum ve başarı elde eden, geçen yıl Türkiye Formula 1 yarışı ile aynı gün gerçekleşen Gold Cup yarışında podyumun en üst basamağında yer alarak adından söz ettiren Barkın Pınar ise bir diğer Audi TCR yarış otomobili ile Türkiye Pist Şampiyonasındaki ilk sezonunda takım arkadaşının en güçlü rakibi olacak.

Takımın önemli yeniliklerinden bir diğeri ise yeni transferi Seda Kaçan. Geçen sezon yarış deneyimi kazanmak için Türkiye Karting Şampiyonasını takip ederek sezonu başarıyla tamamlayan Seda, 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonasında start alan ilk kadın pilot olacak. Yarışlar dışında ‘Cam tavan arabada güzel!’ gibi kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerinden de tanıdığımız Seda’nın hedefi ‘Kadın isterse yapar!’ sloganını hayata geçirmek.

Takım Direktörü İbrahim Okyay ‘Bitci Racing geçen yıl kurulan genç bir takım. Buna rağmen şimdiden 2021 sezonu sporcuları ile elde ettiği 5 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Bu yıl ise sporcularımız Vedat Ali Dalokay, Demir Eröge ve Zekai Özen ile ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil ediyoruz. Son yarışında Roma’da podyumun en üst basamağına çıkarak İstiklal Marşımızı çaldıran takımımızın tüm bu başarıları ve her sezon büyüyen ve güçlenen sporcu kadrosu, tüm ekibin ileriye dönük güçlü hayaller kurmasını sağlıyor’’ dedi.

Bitci ana sponsorluğunda yarışan takımın diğer sponsorları VavaCars, Glasurit, TurkRent, FikirMedya, İzeltaş ve Sparco’dur.