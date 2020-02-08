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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Türkiye Karting Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası Yolunda

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Türkiye Karting Şampiyonu, Avrupa Şampiyonası Yolunda
Ekleyen:
, Editör
8 Şub 2020 17:00

Türkiye'nin motor sporlarında yetiştirdiği genç sporcularından olan ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden, başarısında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun ve Spor Bakanlığı'nın da desteği olan 2019 Türkiye Karting Şampiyonu Ehad Türker, Avrupa Karting Şampiyonası'nda yarışmaya hazırlanıyor.

2019 yılında ülkemizi Avrupa Karting Şampiyonası'nda kendi kategorisinde temsil eden tek Türk pilot olan Türker, 2020 yılında da ülkemizi tek Türk pilot olarak temsil etmeye hazırlanıyor.

Türker, bu önemli şampiyona öncesi İspanya'nın en bilinen pistlerinden biri olan Campillos pistinde ülkelerinin şampiyon ve önde gelen 285 pilotun içinde, kendi kategorisinde yer alan 97 sporcu ile Kış Kupası için piste çıkmaya hazırlanıyor.

Yarışmaya hazırlık amacıyla iki hafta önce 4 günlük antrenman ile çalışmalarını sürdüren genç sürücü, Kanada ve Büyük Britanya şampiyonlarının da bulunduğu pilotlar arasında hafta sonunun en iyi derecesini de elde ederek diğer pilotlara göz dağı verdi.

Bu sene Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Belçika Karting Şampiyonası'nda da boy göstermeye hazırlanan 16 yaşındaki sporcumuz, son Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda derece yapmış pilotların da aralarında bulunduğu Kr-Sport takımının kadrolu pilotu olarak ülkemizi temsil edecek.

Kr-Sport, motor sporlarına değerli pilotlar yetiştirmiş, Dünya ve Avrupa Şampiyonları'nın F2 ve F3'e yükselen serüvenlerinde en büyük katkı sahibi olan takımlardan biri olmuştu.

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Seri TÜRK SPORCULAR
Editör Cem Özel

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