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TÜRK SPORCULAR

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya'da tamamlandı

Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kapadokya Karting Yarışı, Kapadokya Motorsporları Kompleksi’nde yapıldı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
BOM KARTING 7 AGUSTOS KAPADOKYA-66

Kapadokya Karting Yarışı

Nevşehir Belediyesi, Spor Toto ve Motul katkılarıyla düzenlenen organizasyon, kalabalık seyircilerle ilgi ve heyecanla takip edildi.

Kapadokya Karting Yarışı 4 kategoride 50 sporcunun katılımıyla heyecanlı mücadelelere sahne oldu.

Senior Kategori

  1. Ateş Birinci
  2. Erin Ünlüdoğan
  3. Kaan Ballık

Senior Takımlar Birincisi: E.E.K.T.

Senior Kadınlar

  1. Zeynep Çukurova

Junior Kategori

  1. Rüzgar Tırınk
  2. Uygar Arslan Birgili
  3. Can Özler

Junior Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Junior Kadınlar

  1. Elif Yağmur Yeşiltay

Mini Kategori

  1. Bulut Tırınk
  2. Asil Özbahadır
  3. Can Aras Akgün

Mini Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Mini Kadınlar

  1. Tuğba Yeşiltay
  2. Fatma Zeynep Çiçek
  3. Ela Yeşiltay

Micro Kategori

  1. Ali Ersin Yücesan
  2. Yiğit Nedim Çelik
  3. Kerem Azmi Avcıoğlu

Micro Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Micro Kadınlar

  1. Nilhan Yeşiltay
  2. Asena Elif Bilgili

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