Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya'da tamamlandı
Başkent Turing Spor Kulübü tarafından düzenlenen MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kapadokya Karting Yarışı, Kapadokya Motorsporları Kompleksi’nde yapıldı.
Kapadokya Karting Yarışı
Nevşehir Belediyesi, Spor Toto ve Motul katkılarıyla düzenlenen organizasyon, kalabalık seyircilerle ilgi ve heyecanla takip edildi.
Kapadokya Karting Yarışı 4 kategoride 50 sporcunun katılımıyla heyecanlı mücadelelere sahne oldu.
Senior Kategori
- Ateş Birinci
- Erin Ünlüdoğan
- Kaan Ballık
Senior Takımlar Birincisi: E.E.K.T.
Senior Kadınlar
- Zeynep Çukurova
Junior Kategori
- Rüzgar Tırınk
- Uygar Arslan Birgili
- Can Özler
Junior Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team
Junior Kadınlar
- Elif Yağmur Yeşiltay
Mini Kategori
- Bulut Tırınk
- Asil Özbahadır
- Can Aras Akgün
Mini Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team
Mini Kadınlar
- Tuğba Yeşiltay
- Fatma Zeynep Çiçek
- Ela Yeşiltay
Micro Kategori
- Ali Ersin Yücesan
- Yiğit Nedim Çelik
- Kerem Azmi Avcıoğlu
Micro Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team
Micro Kadınlar
- Nilhan Yeşiltay
- Asena Elif Bilgili
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Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya'da tamamlandı
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