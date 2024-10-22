Türkiye Baja Şampiyonası'nda heyecan Baja Bolu ile devam ediyor

ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla düzenlenen Türkiye Baja Şampiyonası'nın 3. ayağı, Bolu'nun eşsiz doğası ve zorlu parkurunda tüm heyecanıyla sürüyor.



Baja bolu, katılımcılara sınırlarını zorlama fırsatı verirken, sporseverlere de büyüleyici manzaralar eşliğinde adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

25 Ekim Cuma günü saat 13.30’da seremonik start ile başlayacak olan Baja Bolu, Karaköy Tarihi Camii karşında belirlenen İzzet Baysal sıralama etabı ile devam edecek. 26 Ekim günü Demirciler-Çaygökpınar arasındaki 100 kilometre uzunluğundaki Koru Hotel etabı iki kez geçecek olan ekipler, 27 Ekim günü ise aynı bölgedeki 75 kilometre uzunluğundaki BOLOFF etabını iki kez geçerek zorlu yarışı tamamlayacaklar. Baja Bolu, aynı gün saat 17.30’da Bolu Valiliği önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Offroad tutkunlarının 3 gün boyunca seyirci alanlarından takip edebilecekleri yarışta, Karaçayır Yüzme Havuzu otoparkındaki servis alanı da izleyicilerin ziyaretine açık olacak.