Türk sporcular hangi organizasyonlara gidemeyecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bakanlığınca alınan önlemleri bugün itibariyle açıkladı.

Mart - Nisan aylarında yapılması planlanan 80'den fazla yurt içi ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini bildiren Bakan Kasapoğlu, "Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız" dedi.

Kasapoğlu'nun, TBMM’de yaptığı bilgilendirmede "Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler" kapsamında ertelenen yurt içi ve dışı organizasyonlar arasında motor sporları da yer alıyor.

Buna göre Deniz Öncü, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Rodi Pak, Nisan ve Mayıs aylarına yapılması planlanan yarışlara katılamayacaklar.

Organizasyonlar ve yarışa katılamayacak sürücüler:

Moto3 Dünya Şampiyonası ABD Yarışı (3-5 Nisan, ABD): Deniz Öncü

Moto3 Dünya Şampiyonası Arjantin Yarışı (17-19 Nisan, Arjantin): Deniz Öncü

Dünya Superbike Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya): Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Superbike Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda): Toprak Razgatlıoğlu

Dünya Supersport Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya): Can Öncü

Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda Yarışı (17-19 Nisan, Hollanda): Can Öncü

Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya Yarışı (27-29 Mart, İspanya): Bahattin Sofuoğlu

İspanya Superbike Şampiyonası Jerez Yarışı (4-5 Nisan, İspanya): Rodi Pak