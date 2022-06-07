TransAnatolia 12. yılında Hatay'dan start alıyor

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2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia’nın bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek.

Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek yarışın bu yıl ki tarihleri 20-27 Ağustos olarak belirlendi.

Hatay'dan start alıp, Eskişehir'de finişi görecek TransAnatolia’da yarış severler, hız ve heyecan dolu rotanın izinden giderken çok sayıda kamp konaklamasıyla da renkli anlar yaşayacak.

Anadolu’nun kadim topraklarında yarışacak sporcular sırasıyla Hatay'dan başlayarak Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarından geçerek Eskişehir'de finişi görecek. Toplam 16 il sınırından geçecek yarışın yaklaşık kilometresi ise 2.500 km.

Sporcular rota boyunca, Geç Hitit Dönemi'ne tanıklık etmiş ve Ceyhan Irmağı'nın da içinde yer aldığı Asativataya, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı'na, Bizans kiliselerinin önemli merkezlerinden olan Binbir Kilise'ye ve Anadolu tarihine ışık tutan Gordion Antik Kenti gibi Anadolu'nun eşsiz miraslarına da tanıklık edecek.

TransAnatolia Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in izni ve Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansı TGA’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

TransAnatolia Rally Raid, Türkiye'de 2010 yılından beri her yıl düzenlenen bir motor sporları yarış organizasyonudur. Yarışta Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda yarışılmaktadır. TransAnatolia kısa sayılabilecek bir süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak tanınmaya başlanmıştır. TransAnatolia’da sporcular dünya standartlarında yol notları ile yarışmakta ve kesintisiz bir şekilde çalışmakta olan uydu takip sistemi ile izlenmektedir. Uydu takibiyle birlikte çeşitli aktif ve pasif güvenlik tedbirleri mümkün olan en üst düzeyde sağlanmaktadır.