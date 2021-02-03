TOSFED’den Karting Akademi atağı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) genç sporcuların yetişmesi ve gelişmesi amacıyla, 2021 sezonu için planlanan projeleri açıkladı.

2018 ve 2019 FIA Dünya Karting Şampiyonu, 2019 FIA Avrupa Karting Şampiyonu ve 5 kez WSK Avrupa Karting Şampiyonu olan 22 yaşındaki Lorenzo Travisanutto TOSFED’in karting eğitmeni olarak Türk sporcularla buluşmaya hazırlanıyor. İtalyan sporcu ve eğitmen, 7-12 yaş arası sürücülerin yer aldığı mini ve 12-17 yaş arası sürücülerin yer aldığı junior kategoride yarışan lisanslı sporculara yönelik Mart ayı içerisinde teorik ve pratik karting eğitimleri gerçekleştirecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcuların gelişimine katkıda bulunmak, Avrupa pistlerinde başarılı olmalarına öncülük etmek amacıyla ilk kez Dünya Şampiyonu bir eğitmen eşliğinde böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “2020 sezonunda Körfez Karting Pisti’ni sporcularımızın antrenmanlarına açmamızla başlayan genç sporcu projemiz kapsamında, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası’ndaki yarış sayımızı arttırarak 10’a çıkardık."

"Ayrıca 6-9 yaş arası sürücülerin yarışabildiği micro kategorisinin de eklenmesiyle birlikte, uzun süredir özlemi duyulan start sayılarına ulaşacağımıza inanıyoruz. İtalyan sporcu ve eğitmen Lorenzo Travisanutto ile başlayan işbirliğimiz de uzun dönem süreceğini umuyoruz. Sporcularımızın hiçbir bedel ödemeden yararlanacağı bu eğitimler, onların gelişimlerini hızlandıracak ve yakın gelecekte Avrupa çapında başarılar elde etmelerine ön ayak olacaktır.” dedi.