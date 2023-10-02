TOSFED'den İTO'ya İstanbul Park yanıtı geldi!

Ne zaman çözülecek bu İstanbul Park bilmecesi?

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, geçen hafta Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, İstanbul Park pistinin mevcut işletmecisi Intercity'nin kontrat süresi dolmasına rağmen pisti işletmeye devam ettiği yönünde açıklamada bulunmuştu.

Pistin Türk sporculara açık olmadığını, bunun yerine otopark olarak kullanıldığını belirten Üçlertoprağı, pistin işletmesine talip olduklarını açıkça ifade etmişti.

Bu açıklamalara İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten cevap gecikmemiş ve hem markalara hem de piste "leke sürülmesine" izin vermeyeceklerini belirtmişti.

TOSFED Yönetim Kurulu, bu sabah saatlerinde sosyal medyadan yeni bir açıklamada bulundu.

TOSFED Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İstanbul Park Yarış Pisti’ nin;

*F1 başta olmak üzere uluslararası otomobil yarışlarının ülkemize çekilmesi,

*Türk otomobil ve motor sporları ile sanayisinin geliştirilmesine katkı sağlanması,

*Ülkemizin spor turizmi kapasitesinin arttırılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine hizmet etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize kazandırıldığı açıktır.

FİYAŞ’ın kiracısı olan Intercity adına yaptığı bu açıklamalarda, devletimizin otomobil sporları faaliyetlerini düzenleme görevini verdiği devlet kurumu olan TOSFED’in görev alanını “araba oynatmak”, TOSFED’in görüşlerini ise “hadsizlik” olarak niteleyen ifadelerin kullanılmış olmasının takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz. Eğer bir hadsizlik varsa, haddini aşan tarafın kim olduğunu kamuoyu değerlendirecektir.

Özellikleri itibariyle Türk otomobil sporlarının kalbi olabilecek nitelikteki İstanbul Park’ın, kira dönemi boyunca spora ve sporcuya kullandırılmaması hakkında görevi gereği TOSFED’in yanı sıra, otomobil sporları kulüplerinin, bizzat sporcuların ve bu spora gönül veren paydaşlarının geçmişten beri kamuoyuna da yansıyan eleştirilerde bulundukları kayıtlardadır.

Devletimiz tarafından kuruluş yasasıyla faaliyet alanı otomobil sporunun geliştirilmesi ve ilgili sportif faaliyetlerin düzenlemesi, olarak belirlenen TOSFED’in talebi; Kira sözleşmesinin süresinin bitmesi nedeniyle tesisin bir an önce tahliye edilip asıl mülk sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğüne dönmesi ve böylece tüm branşlardan sporcuların, halkın ve bu sporun paydaşı otomobil spor kulüpleriyle otomotiv sektörünün kullanımına en geniş şekilde açılması olduğunu dile getirmiş olup, buna karşı FİYAŞ'ın yöneticisi tarafından kamuya duyurulan beyanlar hayret ve üzüntüyle karşılanmıştır.

İstanbul Park’ın işletmesini yapmak üzere kurulan kamu iştiraki Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (“FİYAŞ”) tarafından 10 yıllığına özel bir şirkete kiralanan tesisin kira süresinin 2023 Temmuz ayında biteceği ve hatta kiracı şirketin de yeni dönemde tesisi kiralamak istemediğini beyan ettiği de kamuoyunca bilinen bir husustur.

Milli bir değer olan İstanbul Park’ın 2023 Temmuz ayında başlamış olması gereken yeni işletme döneminde nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda en büyük söz sahiplerinden olan otomobil sporları camiasının temsilcisi TOSFED’in geçmişten beri dikkat çekmeye çalıştığı görüşleri ve konunun milli seviyedeki özelliklerini dikkate almak yerine, tarafı olunan kira sözleşmesini ve taraflarını koruma anlayışıyla yapılan, örneğin kiracı şirketin istediği milyon avro üzerinde bedeller nedeniyle ETCR gibi uluslararası yarışların yapılamamasının TOSFED’e mal etmeye çalışan, milli otomobilimiz TOGG’un testlerinin üstelik de bedelsiz olarak TOSFED yönetimindeki İzmit Körfez Pisti’nde yapıldığını görmezden gelen diğer beyanları tartışmanınsa kamuya sağlayacağı bir fayda olmadığı düşünülmektedir.

İstanbul Park’ın geleceğine ilişkin planlamalarda Türk otomobil sporlarına hizmette baş sorumlu ve görevli olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in görüşlerine gereken önemin ve değerin verilmesinin İstanbul Park’a, spor camiamıza ve ülkemize en büyük faydayı getireceğinin anlaşılmasını dileriz. Son olarak FİYAŞ yöneticisine, kiracısı Intercity’nin menfaatlerindense Türk sporcularının ve Türk halkının haklarını savunmasının daha doğru olacağını hatırlatmak isteriz."

Konu hakkında henüz Intercity tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.