TOSFED Yıldızını Arıyor Elemeleri Başladı

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TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde 11-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 1. grup elemeleri ehliyet sahibi 28 yaş ve altı 241 katılımcıyla gerçekleştirildi.

Elemelerin ilk gününde Doğa Tosun, Berkay Erdoğan, Berk Doğa Petek, Efe Arı, Emre Özcan Karademir, Berkay Akça ve Barış Bülbül, ikinci günüde Metehan Bayram, İsfendiyar Mert Gür, İsa Berk Erkal, Mert Süleyman Tepe, Mehmet Yasin Özgül, Hasan Tayyip Güzey, Kaan Akgöz, üçüncü gününde Mustafa Pısıl, Yunus Kurt, Mustafa Önder Kurt, Ömer Boduroğlu, Zekeriya Emirhan Bektaş ve Yunus Güzel final elemelerine katılmaya hak kazanan isimler oldular. Kadınlar arasında yapılan elemeler sonucunda ise Betül Gözde Öner, Buse Tınaztepe, Reyhan Aleyna Özen, Betül Pınar ve Tuğba Bütün final elemelerine yükseldiler.

30 Ağustos -02 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “TOSFED Yıldızını Arıyor” ikinci grup elemelerinin kayıtları 2 Ağustos’ta sona erecek. Elemelerin ardından, eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek olan en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarıştan oluşan 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı bulacak.