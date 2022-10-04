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TOSFED Yıldızını Arıyor 2022 Finalistleri Belirlendi

2017 yılından bu yana FIAT ana sponsorluğunda gerçekleştirilen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin final kampı, 50 adayın katılımıyla 29-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirdi.

TOSFED
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TOSFED Yıldızını Arıyor 2022 Finalistleri Belirlendi
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Orhan Avcıoğlu, Murat Bostancı, Kaan Özşenler, Akın Can Kiper, Efe Eryalaz ve Seda Kaçan'ın mentor olarak destek verdiği iki günlük seçmeler sonunda 10 erkek 4 kadın finalist belirlendi.

İlk 14 sırayı paylaşan isimlerin 1 saniye içerisinde sıralandıkları ve baştan sona büyük çekişmeye sahne olan final elemeleri sonunda; Fatih Selim Göçer, Hasan Çelik, Muzaffer Tayyip Odabaş, Doğa Tosun, Talha Doğdu, Kaan Kuruüzümcü, Berkay Akça, Melikşah Hatipoğlu, Ata Erk Esenleşme ve Emre Özcan Karademir ile, kadınlar klasmanında Begüm Yenideğer, Nurefşan Şen, Eda Odabaş ve Betül Gözde Önel yarışma hakkı kazanan isimler oldular.

Seçilen adaylar, 21-22-23 Ekim tarihlerinde AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 4. ayak yarışları ile birlikte Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşecek 3 ayrı yarışta mücadele edecekler ve 2022'nin kadın ile erkek yıldızları belirlenecek.

 

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