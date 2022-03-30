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TOSFED Yıldızını Arıyor 2022 Elemeleri Başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından FIAT ve Petlas katkılarıyla düzenlenen ‘TOSFED Yıldızını Arıyor’ sosyal sorumluluk projesi, bu yıl 4.kez düzenleniyor.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
TOSFED Yıldızını Arıyor 2022 Elemeleri Başlıyor
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Otomobil sporlarına yeni yetenekler kazandırmayı hedefleyen proje, ehliyet sahibi, 28 yaş ve altı gençlerin katılımına açık olarak gerçekleştiriliyor.

Elemeler 10-11-12-13 Mayıs 2022 ile 30-31 Ağustos ve 01-02 Eylül 2022 tarihlerinde iki ayrı grup olarak gerçekleştirilecek olup, ilk grubun kayıtları 27 Nisan’da, ikinci grubun kayıtları da 02 Ağustos tarihinde sona erecek.

Tüm katılımcıların Fiat Egea yarış otomobilleri kullanarak zaman karşı yarıştığı elemelerin ardından, eğitimler ve final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık 2022 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde yarışma imkanı bulacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada “İlk 3 senesinde 1200’ü aşkın genç sürücüyü otomobil sporlarıyla tanıştırdığımız TOSFED Yıldızını Arıyor projemize, Mayıs ayında başlıyoruz. Otomobil sporlarına ilginin giderek arttığı bu dönemde kendine güvenen tüm gençlerimize açık elemeler ile, yeni yetenekler keşfetmeyi ve sporumuza kazandırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Proje için lisans ve kayıt işlemleri www.tosfedyildiziniariyor.com sitesi üzerinden online olarak yapılabiliyor.

 

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