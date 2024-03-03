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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TOSFED yönetimi, FIA Başkanı Ben Sulayem ile görüştü!

TOSFED yönetimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile görüştü.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Yapılan kısa açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ahmad Sultan Ben Sulayem’i kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Ben Sulayem, Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ve TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar'ın da aralarında bulunduğu TOSFED yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

Şimdilik bu görüşmenin ne üzerine olduğu bilinmiyor ancak Formula 1 ve WRC'nin ülkeye dönüşü gibi konuların ele alınmış olması gayet muhtemel.

TOSFED'in yakında konu hakkında detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

 

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