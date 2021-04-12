TOSFED, Bodrum Rallisi'nin ardından yaşanan olayla ilgili ilk açıklamasını yaptı

2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Bodrum Rallisi, 10-11 Nisan tarihlerinde 81 otomobil ve 162 sporcu ile katılımıyla gerçekleştirildi.

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenen ralli BC Vision Motorsport takımından İsmet TOKTAŞ-Burak BAŞLIK ekibinin zaferi ile sona ererken, Ayhan GERMİRLİ-Mustafa NAZİK ikinciliği ve Castrol Ford Team Türkiye’den Emrah Ali BAŞO-Gürkal MENDERES de üçüncülüğü kazandılar.

Ulusal şampiyonadaki sürücülerin yer aldığı özel klasmanda ise BC Vision Motorsport takımından Burak ÇUKUROVA-Vedat BOSTANCI birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye’den Ümit Can ÖZDEMİR-Batuhan MEMİŞYAZICI ikinciliği ve Evofone Rally Team’den Uğur Soylu-Aras DİNÇER de üçüncülüğü kazanan ekipler oldular.

10 Nisan akşamı 18.30’da Mindos Kapı’daki start seremonisi ile başlayan organizasyon, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki Rasatçı Faik Fethanoğlu ve Saynur Gelendost etaplarının üçer kez geçilmesinin ardından, TED Bodrum Koleji’ndeki finiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

İlk kez, bir rallideki özel etaplar KAROSK BODRUM YouTube kanalından canlı olarak yayınlanırken, start alan 81 ekipten 60’ı finişe ulaşmayı başardı.

TOSFED yetkililerine yönelik saldırı

Bodrum Rallisi sonrası TOSFED yetkilileri, sanatçı Mustafa Üstündağ'ın da içinde bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı.

KAROSK Başkanı ve TOSFED'in basın danışmanı Atıl Atılgan da, bu grubun saldırısına uğrayan isimlerden biriydi.

TOSFED olay sonrası bugün, bir basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi: "Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihinde Bodrum – Muğla’da düzenlenen Bodrum Rallisi’nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, birkaç kişiden oluşan bir grup; ‘yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış; kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve kendi grupları içinde yer alan bir kişiyi silahla yaralamıştır. Emniyet güçlerimiz yaşanan bu üzücü olaya hemen müdahale etmiş ve akabinde yasal süreç başlatılmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yaralanan kulüp yöneticilerimiz ve güvenlik görevlisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir; yasal sürece müdahil olup, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirir ve olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımız ile sağlık personelimize teşekkürlerimizi sunarız."

Ayrıca Yarışma Direktörü Nurdan Akal da açıklamalarda bulundu.

Akal, "11 Nisan günü gerçekleştirilen Ralli Bodrum organizasyonunun son Etabı geçilirken 81 kapı nolu yarışmacı 6.özel etabın bitmesine 1,5-2 km kala 81 no'lu araç küçük bir kaza yaptığını yarışmacılarla İlişkiler görevlisine bildirmiş pilot ve copilotun sağlık durumunda herhangidir sıkıntı olmadığını belirtmişlerdir. Bu arada yarışın direktörü olarak ben de mevkilerini sordum ve bilgisini aldım. Son iki araç etaptan çıktıktan hemen sonra aracın yanına görevliler gidip aracı çekiciye yükleyip merkeze doğru getirmişlerdir. Bu arada devamlı olarak GPS ile takip yapılmış süpürücü ile de temas kurularak bilgi alınmıştır, müdahalede herhangi bir gecikme veya eksik uygulama yoktur. Tüm etapta yarış dışı kalan araçlara uygulanan prosedür eksiksiz ve tam olarak işlemiştir, ayrıca ambulans veya tıbbi müdahale gerektirecek bir durumları olmadığı kendileri tarafından belirtildiği gibi noktada görevli sektör ve rescue arkadaşlardan da teyit alınmıştır."

"Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşmiş, teknik ve sportif açıdan en yetkin ve başarılı organizasyonlardan birinin arkasından, yapılan saldırıyı spora ve sporcuya yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan bu üzücü olay ile ilgili olarak emniyet güçlerimiz hemen olaya müdahale etmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımıza ve sağlık ekiplerimize teşekkürlerimizi sunarız." açıklamasında bulundu.

Biz de, Motorsport.com Türkiye ailesi olarak başta Atıl Atılgan olmak üzere, saldırıya uğrayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.