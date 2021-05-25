Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci
TÜRK SPORCULAR Haberler

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 takımlarından McLaren'ın da sponsoru olan Bitci, TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru oldu.

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

Son dönemde McLaren Racing, İspanya Futbol Milli Takımı, Glasgow Rangers, Real Betis gibi dünyaca ünlü takımlarla hayata geçirdiği iş birlikleriyle adından söz ettiren Bitci Teknoloji, Türk sporunu desteklemeye devam ediyor.

Bugüne kadar futboldan golfe, otomobil sporlarından basketbola kadar, sporun farklı branşlarına önemli desteklerde bulunan Bitci Teknoloji, son olarak TOSFED Baja Kupası’nın isim sponsorluğunu üstlendi. Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası Denizli, Bursa, Bolu ve Düzce’de gerçekleştirilecek 4 yarıştan oluşacak. Organizasyonun ilk ayağı 25-26 Eylül tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek.

FORMULA 1’DEKİ TEK TÜRK ŞİRKETİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, şirket olarak sporun birleştirici gücüne sonuna kadar inandıklarını ifade ederken, “Bu kapsamda ülkemizde farklı spor branşlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi Formula 1 organizasyonunda temsil eden ilk ve tek Türk şirket olarak, otomobil sporlarının ülkemizde de hak ettiği ilgiyi görmesi ve baja gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise yaptığı açıklamada yönetim olarak yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bitci.com’un, McLaren takımı ile Formula 1’deki iş birliğinin ardından, ülkemizde de otomobil sporlarına destek vermesinden çok mutlu olduklarını belirterek “Otomobil sporlarının yükselen değerlerinden bajanın, bu destek sayesinde kısa sürede çok daha hızlı gelişeceğine inancımızla bu iş birliğinin sporumuza hayırlı olmasını diliyor, Bitci.com’a teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLAM 4 YARIŞTAN OLUŞACAK

Offroad disiplininin yükselen yıldızı Baja branşı, 2021 sezonunda Bitci.com TOSFED Baja Kupası adı altında Denizli, Bursa, Bolu ve Düzce’de, sırasıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek 4 yarıştan oluşacak. Bu sezon büyük bir katılıma sahne olması beklenen 2021 TOSFED Baja Kupası, kısa adı DENDOFF olan Denizli Offroad Kulübü tarafından 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek ilk ayak ile başlayarak, sırasıyla Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ve Bolu Offroad Kulübü (BOLOFF) ve Düzce Offroad Kulübü (DOSOD) organizasyonlarıyla tamamlanacak.

PARKUR UZUNLUĞU 600 ile 1000 KM ARASINDA

4×4 arazi araçları ile buggy veya SSV adı verilen özel yarış araçlarının katıldıkları baja yarışları, yol dışı etaplarda gerçekleştirilen rally tipi offroad yarışları olarak biliniyor. Cuma sabah başlayıp Pazar akşam bitecek şekilde üç gün olarak düzenlenen yarışlar, toplam uzunluğu 600 ile 1.000 kilometre arasında olan kum, toprak, çakıl zeminli parkurlarda gerçekleştiriliyor.

Bitci.com TOSFED Baja Kupası Takvimi

25-26 Eylül 2021: Denizli
16-17 Ekim 2021: Bursa
13-14 Kasım 2021: Bolu
04-05 Aralık 2021: Düzce

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci

Önceki haber

Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Editör TOSFED

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

4s
2
Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

1g
3
Formula 1

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"

1s
4
Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

2s
5
Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

8s
Son Haberler
TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu
TrS

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

1s
Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci
Porsche Supercup

Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci

21 May 2021
Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"
Porsche Supercup

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

20 May 2021
Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar
TRŞ

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

16 May 2021
Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu
Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Almanya: Oschersleben'deki 2. yarışı Heinrich kazandı, Ayhancan 2. oldu

16 May 2021
TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar
Ralli

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!
TÜRK SPORCULAR

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi
TÜRK SPORCULAR

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'ın aracına sıkışan somunu hâlâ çıkaramadı

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Vettel, Monako'da tanıdığımız kişiydi"

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brundle, Ferrari’de “gergin toplantılar” yapılacağını düşünüyor

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi
Formula 1 Formula 1

Lammers, Hamilton'ın Monako'daki "olumsuz" tavrını eleştirdi

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Leclerc kendisini suçlamalı"

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo’ya teşekkür etmek için el salladım"

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton son yıllarda şampiyonluk için savaşmak zorunda kalmadı"

Son Haberler

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Monako: Pole pozisyonu Ten Voorde'nin oldu, Ayhancan beşinci

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"
Porsche Supercup Porsche Supercup

Ayhancan: "Hafta sonuna oldukça pozitif başladık"

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar
Ralli Ralli

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.