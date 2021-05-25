TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

Son dönemde McLaren Racing, İspanya Futbol Milli Takımı, Glasgow Rangers, Real Betis gibi dünyaca ünlü takımlarla hayata geçirdiği iş birlikleriyle adından söz ettiren Bitci Teknoloji, Türk sporunu desteklemeye devam ediyor.

Bugüne kadar futboldan golfe, otomobil sporlarından basketbola kadar, sporun farklı branşlarına önemli desteklerde bulunan Bitci Teknoloji, son olarak TOSFED Baja Kupası’nın isim sponsorluğunu üstlendi. Bitci.com 2021 TOSFED Baja Kupası Denizli, Bursa, Bolu ve Düzce’de gerçekleştirilecek 4 yarıştan oluşacak. Organizasyonun ilk ayağı 25-26 Eylül tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek.

FORMULA 1’DEKİ TEK TÜRK ŞİRKETİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Kurucusu Çağdaş Çağlar, şirket olarak sporun birleştirici gücüne sonuna kadar inandıklarını ifade ederken, “Bu kapsamda ülkemizde farklı spor branşlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemizi Formula 1 organizasyonunda temsil eden ilk ve tek Türk şirket olarak, otomobil sporlarının ülkemizde de hak ettiği ilgiyi görmesi ve baja gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise yaptığı açıklamada yönetim olarak yapmış olduğumuz başarılı çalışmalar neticesinde Bitci.com’un, McLaren takımı ile Formula 1’deki iş birliğinin ardından, ülkemizde de otomobil sporlarına destek vermesinden çok mutlu olduklarını belirterek “Otomobil sporlarının yükselen değerlerinden bajanın, bu destek sayesinde kısa sürede çok daha hızlı gelişeceğine inancımızla bu iş birliğinin sporumuza hayırlı olmasını diliyor, Bitci.com’a teşekkür ediyorum” dedi.

TOPLAM 4 YARIŞTAN OLUŞACAK

Offroad disiplininin yükselen yıldızı Baja branşı, 2021 sezonunda Bitci.com TOSFED Baja Kupası adı altında Denizli, Bursa, Bolu ve Düzce’de, sırasıyla Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilecek 4 yarıştan oluşacak. Bu sezon büyük bir katılıma sahne olması beklenen 2021 TOSFED Baja Kupası, kısa adı DENDOFF olan Denizli Offroad Kulübü tarafından 25-26 Eylül 2021 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek ilk ayak ile başlayarak, sırasıyla Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ve Bolu Offroad Kulübü (BOLOFF) ve Düzce Offroad Kulübü (DOSOD) organizasyonlarıyla tamamlanacak.

PARKUR UZUNLUĞU 600 ile 1000 KM ARASINDA

4×4 arazi araçları ile buggy veya SSV adı verilen özel yarış araçlarının katıldıkları baja yarışları, yol dışı etaplarda gerçekleştirilen rally tipi offroad yarışları olarak biliniyor. Cuma sabah başlayıp Pazar akşam bitecek şekilde üç gün olarak düzenlenen yarışlar, toplam uzunluğu 600 ile 1.000 kilometre arasında olan kum, toprak, çakıl zeminli parkurlarda gerçekleştiriliyor.

Bitci.com TOSFED Baja Kupası Takvimi

25-26 Eylül 2021: Denizli

16-17 Ekim 2021: Bursa

13-14 Kasım 2021: Bolu

04-05 Aralık 2021: Düzce