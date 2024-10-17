TOSFED 2024 seçimlerinde Eren Üçlertoprağı yeniden başkan seçildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2024 Seçimli Olağan ve Mali Genel Kurulu, 15 Ekim’de Ankara HiltonSA’da gerçekleşti.



Eren Üçlertoprağı, tüm organizatör kulüplerin desteğiyle yeniden başkan seçildi.



Üçlertoprağı, genel kurulda yaptığı konuşmada, TOSFED’in son üç yılda finansal açıdan sağlam temellere oturduğunu ve her geçen gün marka değerinin arttığını vurguladı.



Yeni dönemde ise sporu daha da ileriye taşımak için genç sporculara yönelik projelere ağırlık verileceğini belirtti.

TOSFED 2024 Genel Kurulu

Başkan Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada federasyonun son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı: "Bugün kurumsal açıdan gelişmiş, denetimlerden takdir gören, devletimizin ve özel sektörün gözünde itibarı ile marka değeri her geçen sene daha da yükselen, finansal açıdan sağlam temellere oturtulmuş bir federasyonuz."

Yurtdışında mücadele eden sporcuların başarılarına da değinen Üçlertoprağı, "Branşlarında tüm zamanların kayıt rekorları kırılan, basındaki reklam eşdeğeri yıllık 80 milyon doların üstüne çıkmış, çocuklara, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerini başarıyla yürüten bir TOSFED olmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Üçlertoprağı, İstanbul Park'taki gelişmelere de değinirken, pistin işgalden kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Sözümü tutarak İstanbul Park'ın kapılarını Türk sporuna açmış bir Federasyonun başkanı olarak sizi karşılamaktan büyük bir gurur duyuyorum. Yaklaşık dört senedir bir hukuk mücadelesi yürütüyorduk, uzun çabaların ardından bu işgal sonlandı ve pistte yeni bir dönem başladı."

Dünya Rallikros Şampiyonası’nın Türkiye'ye dönüşünü de müjdeleyen Üçlertoprağı, "Dokuz sene sonra İstanbul Park’ta düzenlenen ilk ulusal yarışın hemen ardından, Dünya Rallikros Şampiyonası'nı yeniden ülkemize kazandırmayı başardık. 09-10 Kasım tarihlerinde final yarışı İstanbul'da düzenlenecek." diye belirtti.

Son olarak, delegelere teşekkür eden Üçlertoprağı, "Sizlerin desteğine layık olabilmek için, bugüne kadar olduğu gibi canla başla çalışacağımızın sözünü tekrar veriyorum." dedi.