TOSFED, 2021 sezonuna Demir Berberoğlu adını verdi

Alınan karara göre otomobil sporlarında yeni sezon, 22 Aralık günü vefat eden TOSFED geçmiş dönem Başkanlarından Demir Berberoğlu ismiyle anılacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “TOSFED yönetimi olarak otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayan büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz."

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde, Başkan ve sporcu olarak otomobil sporlarının gelişimine emek vererek, katkı sağlamış geçmiş dönem Başkanlarımızdan Demir Berberoğlu’nun adını 2021 sezonuna vermeye karar verdik."

"Otomobil sporlarında 2021 sezonu, 22 Aralık günü vefat eden Demir Berberoğlu Başkanımızın ismiyle anılacak. Ayrıca Şevki Gökerman Ralli Kupası ve şampiyona sponsorlarımızın isim hakları önceden duyurulduğu gibi devam edecek.”

Otomobil sporlarına merakı çocuk yaşlarda başlayan 1953 Ankara doğumlu Demir Berberoğlu, yarış kariyerine 1971 Hitit Rallisi ile başlamıştı ve o günden bu yana aktif olarak yarışmayı sürdürmekteydi.

Berberoğlu, TOSFED’in 9 Kasım 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu sonunda başkan olarak göreve gelmişti.