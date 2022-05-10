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Tırmanma Sezonu Buharkent’te Açılıyor
ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk tırmanma yarışı, Buharkent Tırmanma Yarışı 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Aydın’ın Buharkent ilçesinde organize edilecek.
Ekleyen: TOSFED
Yardımcı Editör: Kemal Şengül , Şef Editör
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Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1.ayak yarışı, 4 ayrı kategoride 32 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
14 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Buharkent Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak organizasyon, 15 Mayıs Pazar sabahı 08.30-12.00 saatleri arasında antrenman çıkışlarının ardından 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak. Yarışın ilk çıkışı saat 12.25’de, ikinci çıkışı ise saat 14.20’de başlayacak ve organizasyon saat 18.00’deki ödül töreni ile son bulacak.
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