Tırmanma Sezonu Aydın'da Sona Erdi

20 Kasım Cumartesi günü Buharkent Meydanı’nda seremonik start ile başlayan 15 sporcunun start aldığı organizasyon, 4 ayrı kategorideki araçların mücadelesine sahne oldu.

21 Kasım Pazar günü 7,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden gerçekleşen yarış sonunda Kategori 1'de İsmail Tamer İşgüder Fiat Palio ile ilk sırayı elde ederken, benzer bir otomobille kadın sporcu Evren Girgin ikinciliğin sahibi oldu.

Kategori 2'de BC Vision Motorsport adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Burak Başlık parkuru en kısa sürede tamamlayan isim olurken, Fiat Palio Kit Car ile Süleyman Yanar ikinci ve Fiat Palio ile bir diğer kadın sporcu Sevcan Sağıroğlu da üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Kategori 3'te Renault Sport Clio'ların arasındaki mücadelenin galibi Nizamettin Kaynak olurken, Bahadır Sevinç ikinci sırada yer aldı. Kategori 4'te ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Ayhan Germirli hem "en iyi zaman" ödülüne, hem de birincilik kupasına uzanmayı başardı. Bu kategoride ikinci sırayı ise VW Polo TDi ile yarışan Hüseyin Yıldırım elde etti.