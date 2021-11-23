Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Offroad Coşkusu Sakarya'da Yaşandı Sonraki / Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme
TÜRK SPORCULAR Haberler

Tırmanma Sezonu Aydın'da Sona Erdi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi katkılarıyla organize edilen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 6. ve son yarışı, 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tırmanma Sezonu Aydın'da Sona Erdi

 20 Kasım Cumartesi günü Buharkent Meydanı’nda seremonik start ile başlayan 15 sporcunun start aldığı organizasyon, 4 ayrı kategorideki araçların mücadelesine sahne oldu.

21 Kasım Pazar günü 7,50 kilometre uzunluğundaki parkurda 2 çıkış üzerinden gerçekleşen yarış sonunda Kategori 1'de İsmail Tamer İşgüder Fiat Palio ile ilk sırayı elde ederken, benzer bir otomobille kadın sporcu Evren Girgin ikinciliğin sahibi oldu.

 

Kategori 2'de BC Vision Motorsport adına Ford Fiesta R2 ile yarışan Burak Başlık parkuru en kısa sürede tamamlayan isim olurken, Fiat Palio Kit Car ile Süleyman Yanar ikinci ve Fiat Palio ile bir diğer kadın sporcu Sevcan Sağıroğlu da üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Kategori 3'te Renault Sport Clio'ların arasındaki mücadelenin galibi Nizamettin Kaynak  olurken, Bahadır Sevinç ikinci sırada yer aldı. Kategori 4'te ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Ayhan Germirli hem "en iyi zaman" ödülüne, hem de birincilik kupasına uzanmayı başardı. Bu kategoride ikinci sırayı ise VW Polo TDi ile yarışan Hüseyin Yıldırım elde etti.

 

paylaşım
yorumlar
Offroad Coşkusu Sakarya'da Yaşandı
Önceki haber

Offroad Coşkusu Sakarya'da Yaşandı
Sonraki haber

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme
Yorumları görüntüle
TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Rallinin en büyükleri İstanbul’da belli oluyor
TÜRK SPORCULAR

Rallinin en büyükleri İstanbul’da belli oluyor

Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı
TÜRK SPORCULAR

Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme
TÜRK SPORCULAR

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme

Son Haberler

Rallinin en büyükleri İstanbul’da belli oluyor
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Rallinin en büyükleri İstanbul’da belli oluyor

Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Tuzla Karting Park'ta Büyük Çekişme

Tırmanma Sezonu Aydın'da Sona Erdi
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Tırmanma Sezonu Aydın'da Sona Erdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.