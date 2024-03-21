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TEXACO®, Türkiye’de motor sporlarına güçlü bir giriş yapıyor

Türkiye’de Petrol Ofisi Grubu tarafından üretilen küresel madeni yağ markası TEXACO®, gücünü ülkemizin pist yarışlarındaki en köklü ve başarılı yarış takımlarından Team AMS ile birleştiriyor.

Burak Yasul
TEXACO®imza töreni

Dünyanın önde gelen madeni yağ markası TEXACO®, sergilediği başarılar ve elde ettiği şampiyonluklar ile adından sıkça söz ettiren Team AMS takımının isim sponsoru oldu. Türkiye’nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi tarafından ülkemizde üretimi, satışı ve pazarlaması yapılan TEXACO® markalı madeni yağlar, Petrol Ofisi Grubu’nun Derince’deki tesisinde bulunan ve alanında en gelişmiş merkezlerinden biri olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi’nde (POTEM) üretiliyor.

TEXACO® Team AMS 2024 sezonunda Macaristan, İtalya ve Slovakya’da 4 ayak ve 8 yarış ile gerçekleşecek olan TCR European Endurance Series’de yarışarak hem takımlar hem de pilotlar şampiyonluğu için mücadele edecek. İki adet Audi RS3 TCR yarış otomobili ile iki farklı klasmanda yarışacak takımın 3 kapı numaralı otomobilini 2023 İtalya TCR Kupası DSG şampiyonu olarak dikkat çeken genç sporcu Zekai Özen ile 2023 Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu Barkın Pınar kullanacak.

TEXACO® Team AMS’nin 4 kapı numaralı otomobilini ise Avrupa’da Türkiye’yi temsil ederek podyuma çıkan ilk kadın pilot olan 2023 Türkiye Pist Şampiyonası Maksi grup ikincisi başarılı sporcu Seda Kaçan ile 10 kez Türkiye Şampiyonluğu sahibi deneyimli sürücü İbrahim Okyay paylaşacak.

TEXACO® madeni yağlarının üretimi Petrol Ofisi Grubu’nun tesislerinde gerçekleştiriliyor

Petrol Ofisi Grubu, Chevron ile Eylül 2020’de imzalanan anlaşma kapsamında, TEXACO® markalı madeni yağların Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini üstlenmişti. Başarılı bir hazırlık sürecinin ardından TEXACO®’nun dünyaca ünlü Havoline® ve Delo® markalı ürünlerinin Türkiye’de üretim ve satışına Kasım 2021’de başlandı. TEXACO® markalı sentetik binek otomobil motor yağları, ağır vasıta motor yağları, hidrolik, dişli ve gaz motor yağlarının üretimi Petrol Ofisi Grubu’nun Derince’deki üretim tesislerinde gerçekleştiriliyor. Ürün yelpazesi, Türkiye’de ilk kez üretilecek bazı özel serilerle birlikte tüm TEXACO® ürünlerini kapsayacak şekilde genişleyecek.

Sponsorluğa ilişkin açıklamalarda bulunan Petrol Ofisi Grubu Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu şunları söyledi: “Petrol Ofisi Gubu olarak TEXACO® ile uzun yıllara dayanan yakın iş birliğimiz sektörde fark yaratan bir iş modelini temsil etmekle kalmıyor, motor sporları için de önemli katma değer sağlayan bir yol arkadaşlığı olarak ilerliyor. TEXACO® gibi bir dünya devinin pist yarışlarında Türkiye’nin en başarılı takımlarından Team AMS’ye isim sponsoru olması da hem Türkiye pazarına hem de istikrarlı iş birliğimize duydukları güveni temsil ediyor. Bu katma değeri yüksek destek ile Türk pilotların uluslararası alanda önemli başarılar elde ederek hepimizin göğsünü kabartacağına inancımız tam.”

Team AMS Takım Direktörü İbrahim Okyay ise; “30 yılı aşkın sürede, 4 kıtada, 20 ülkede, 38 farklı yarış pistinde, 600’den fazla yarışta start almış ve yüzlerce podyum derecesi ile onlarca ulusal ve uluslararası şampiyonluk elde etmiş bir takım olarak, TEXACO® gibi küresel bir markayı temsil etmek bizler için büyük bir gurur. Son 3 yılda Türkiye’de ve İtalya’da Audi RS3 TCR otomobillerimiz ile yarışarak Türkiye’de 3 Takımlar Şampiyonluğu, 3 Pilotlar Şampiyonluğu, İtalya’da 2023 İtalya TCR Kupası ve İtalya TCR Şampiyonası Pilotlar Şampiyonluklarını elde ettik. Tüm bu başarıları elde ederken yarış otomobillerimizde TEXACO® ürünleri kullanarak güçlü bir teknik destek gördük. Bu üç yılın sonunda takım olarak TEXACO® markası ile iş birliğimizi büyütmek ve yeni takım ismimiz TEXACO® Team AMS ile yeni başarılar için mücadele edecek olmak bizler için son derece gurur ve mutluluk veren bir gelişme oldu.” dedi. 

TEXACO® Team AMS Yarış Takvimi

TCR European Endurance

28 Nisan Balaton Park – Macaristan
19 Mayıs Vallelunga – İtalya
22 Haziran Misano – İtalya
25 Ağustos Slovakiaring – Slovakya

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