TEXACO® Team AMS, Avrupa şampiyonluğu hedefi ile yola koyuluyor

Türkiye’de Petrol Ofisi Grubu tarafından üretilen küresel madeni yağ markası TEXACO® ve Team AMS arasında Mart ayında imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından TCR European Endurance Series’de yarışacak otomobiller ve pilotları TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşen özel bir basın lansmanında görücüye çıktı.

Ülkemizi şampiyonluk hedefi ile TCR European Endurance Series yarışmalarında temsil edecek takımın pilotlarından Seda Kaçan ve Zekai Özen, yeni tasarımları ile beğeni toplayan otomobillerin direksiyonuna geçerek davetlilere yüksek adrenalinli co-drive deneyimi yaşattı. 120 yıllık global yağ markası TEXACO® ile Türkiye pistlerinin lider takımı Team AMS’nin güçlerini birleştirmesi motor sporları camiasında büyük beğeniyle karşılandı.

Takımın 2 kapı numaralı otomobilini 2021-2022 Türkiye Pist Şampiyonu Turgut Konukoğlu ile TCR yarışlarının başarılı ismi İtalyan pilot Eric Brigliadori, 3 kapı numaralı otomobilini 2023 Türkiye Pist Şampiyonu Barkın Pınar ile genç yetenek ve 2023 Coppa Italia Turismo DSG Şampiyonu Zekai Özen, 4 kapı numaralı otomobilini ise 10 Türkiye Şampiyonluğu sahibi milli sporcu İbrahim Okyay ile 2023 Türkiye Pist ikincisi başarılı pilot Seda Kaçan paylaşacak.

TEXACO® Satış Müdürü Orkun Tunalı, lansmandaki co-drive deneyiminin ardından şunları söyledi: “Misafirlerimizin keyifli vakit geçirdiği, unutulmaz bir co-drive deneyimi yaşadık. Bu deneyim; adrenalin, heyecan ve tutkuyu paylaştığımız güzel bir anı oldu. Sponsorluk anlaşmasının 120 yılı aşkın sektörel tecrübeye ve köklü bir geçmişe sahip TEXACO® markasının imajıyla örtüştüğünü görmek mutluluk verici."

"TEXACO® olarak, uzun yıllardır motor sporlarına olan tutkumuzu ve desteğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Daha önce F1 ve NASCAR gibi büyük organizasyonlardaki sponsorluklarımızın ardından bu sponsorluğumuz da markamızın otomobil sporlarına verdiği önemin bir göstergesi. TEXACO® Team AMS’nin, TCR European Endurance Series’de Türkiye'yi temsil eden tek takım olması da bizim için gurur verici bir ayrıcalık."

"Hem yurt içi hem yurt dışında 30 yılı aşkın süredir kıymetli başarılara imza atmış bir takımın dayanıklılık ve performans ile öne çıkan bu yarışmalarda büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam.”