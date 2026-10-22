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TEXACO Team AMS, 20 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Uluslararası GT yarışında Türkiye’yi temsil edecek
TEXACO Team AMS, 8 Kasım’da İstanbul Park’ta düzenlenecek GT Grand Finals’e katılacağını açıklayan ilk Türk takımı oldu. Takım, Ferrari 488 aracıyla yarışacak.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 22 Eki 2026 09:59
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Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2024, 2025 ve 2026 sezonlarını hem takımlar hem de maksi grup pilotlar klasmanında şampiyon tamamlayan TEXACO Team AMS, 8 Kasım’da İstanbul Park’ta düzenlenecek GT Grand Finals’teyarışacağını açıklayan ilk Türk takımı oldu. Takım, Ferrari 488 ile uluslararası GT yarışında güçlü bir kadroyla start alacak.
Motor sporlarında Türkiye’nin en başarılı takımlarından TEXACO Team AMS, 20 yıl aradan sonra İstanbul Park’a gelen ilk uluslararası GT yarışı olan GT Grand Finalsİstanbul’da yarışacağını açıklayan ilk Türk takımı oldu. 2024, 2025 ve 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nı hem takımlar hem de maksi grup pilotlar klasmanında şampiyonlukla tamamlayan ekip, 8 Kasım 2026’da düzenlenecek organizasyonda deneyimli pilotlarıyla Türkiye’yi temsil edecek. Uluslararası GT yarışları için oluşturulan yeni bir etkinlik olan GT Grand Finals İstanbul 8 Kasım 2026 tarihinde TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek
Driving Force Events tarafından düzenlenen GT Grand Finals İstanbul, uluslararası GT sınıfı araçların mücadelesini yeniden TOSFED İstanbul Park’a taşıyarak motor sporları tutkunlarına üst düzey bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Organizasyon, farklı GT kategorilerindeki araçları aynı start çizgisinde buluşturacak.
Üç şampiyon pilot, Ferrari 488’in direksiyonunda
TEXACO Team AMS, GT Grand Finals İstanbul’da şampiyonluklarla dolu kariyerleriyle öne çıkan üç pilotuyla mücadele edecek. 2021 ve 2022 Türkiye Pist Maksi Grup Şampiyonu Turgut Konukoğlu, 2023 Türkiye Pist Maksi Grup Şampiyonu Barkın Pınar ve İstanbul Park Caterham Kupası’nda üç şampiyonluğu bulunan Sinan Çiftçi, takımın Ferrari 488’iyle piste çıkacak.
Üç gün boyunca kesintisiz yarış heyecanı
GT Grand Finals İstanbul, 6 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek serbest antrenmanlarla başlayacak. 7 Kasım Cumartesi günü resmi antrenmanlar ve sıralama turlarıyla devam edecek organizasyonun yarış günü ise 8 Kasım Pazar olacak. Pazar günü birer saatlik üç yarışın gerçekleştirileceği organizasyonda GT3, GTX1 Class A ve GTX1 Class B kategorileri birlikte start alacak. Sprint ve dayanıklılık yarışlarının özelliklerini bir araya getiren formatıyla GT Grand Finals, pilotların hız, dayanıklılık, strateji ve istikrarını aynı hafta sonunda sınayacak.
TEXACO’nun motor sporlarındaki köklü mirası pistte
TEXACO Team AMS’nin ana sponsoru olan TEXACO, 120 yıllık geçmişiyle uluslararası madeni yağ sektörünün köklü markaları arasında yer alıyor. Formula 1 ve NASCAR gibi dünyanın önde gelen motor sporları organizasyonlarında uzun yıllara dayanan sponsorluk geçmişine sahip marka, motor sporlarıyla kurduğu güçlü bağını GT Grand Finals İstanbul’da da sürdürecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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