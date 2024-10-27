Team Türkiye'nin üçüncü madalyası İskender Zülfikari’den geliyor!
İskender Zülfikari, Karting Sprint Junior kategorisinde gösterdiği başarılı performansla Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
Türkiye’nin en deneyimli karting sporcularından İskender Zülfikari İskender Zülfikari, Valencia'da düzenlenen 2024 FIA Motor Sporları Oyunları'nda Türkiye'yi Karting Sprint Junior kategorisinde temsil etti ve gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.
Yarışa birinci sıradan başlayan temsilcimiz, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak Team Türkiye’ye üçüncü gümüş madalyayı kazandırmış oldu.
Geçmişte WSK Champion Cup, Winter Cup ve Super Master Series gibi prestijli şampiyonalarda da zaferler kazanan temsilcimiz, Team Türkiye'ye şampiyonadaki üçüncü madalyasını getirmiş oldu.
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