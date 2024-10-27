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TÜRK SPORCULAR

Team Türkiye'nin ikinci altın madalyası Ali ve Oytun'dan geldi

Ali Türkkan - Oytun Albayrak, FIA Motor Sporları Oyunları'nı iki gümüş ve bir altın madalya ile tamamladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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5 gün boyunca devam eden organizasyonda, Ali Türkkan - Oytun Albayrak ekibi bir altın ve iki gümüş madalya ile ayrılarak takımın en başarılı sporcuları oldular. Rally2 asfalt ve Rally2 toprak yarışlarını ikinci olarak bitiren Türkkan-Albayrak ekibi, karma klasmanda en iyi 3 ekibin katılabildiği madalya etabını ise birinci tamamlayarak hafta sonunu altın madalyayla taçlandırdı. Valensiya’ya İstiklal Marşı’mızı dinleten temsilcilerimiz bu sonuçla ülkemiz adına büyük bir başarıya imza atmış oldu.

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