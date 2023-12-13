TCR İtalya'da şampiyon olan Dalokay'ın yeni hedefi TCR Avrupa ve GT yarışları

1989 Doğumlu Vedat Ali Dalokay, bu yıl kazandığı zaferlerle sık sık gündeme geldi ve İtalyan basınında da geniş yer buldu.

Dalokay, Team AMS ile 2022 yılında Coppa İtalia Turoismo'da genel klasman ikincisi olmuştu. Bu yıl TCR İtalya'daki ilk yılında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Son yarışa katılmamasına rağmen DSG klasmanında rahat şekilde şampiyon olan Dalokay, Bitci Racing Team AMS'nin Audi RS3 LMS TCR aracıyla mücadele etti.

Sonunda mutlu sona ulaşan Dalokay, Motorsport.com Türkiye'ye verdiği özel röportajda sezonu yorumladı.

Dalokay şöyle konuştu: "Gerçekten ilk defa rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir şampiyonada yarıştım. TCR İtalya, dünya üzerindeki en sıkı TCR şampiyonası denebilir hatta TCR Avrupa'dan bile daha rekabetçi olduğu tüm otoriteler söylüyor."

"Grid çok kalabalık ve gerçekten kaliteli isimlerden oluşuyor. Altı yarışlık bir takvim vardı ve beşinci yarışta şampiyonluğu garantiledik."

"Imola yarışıyla başladık, keyifli bir yarıştı. İlk pole pozisyonu ve birinciliğimi orada aldım. Şampiyonanın ne kadar dişli olduğunu o yarışta hissettik. Aslında şampiyona başlar başlamaz sezonun ne kadar çetin geçeceğini görmüş olduk."

"İkinci yarış Misano'ydu, gece yarışı olmasından dolayı orayı çok seviyorum. Bu benim tamamen domine ettiğim bir hafta sonuydu; iki yarışı da kazandım. Peşi sıra Mugello'ya gittik ve ilk hatamı orada yaptım. İlk yarışı kazandım ve ikinci yarışta lider giderken hata yaparak, ikincilikle yetinmek zorunda kaldım."

"Sonraki yarış Monza'ydı ve orayı çok merak ediyordum. Gerçekten dedikleri gibi adının şanına yakışan çok hızlı bir pist. Önceden sürüş yapmıştım ama yarış aracıyla ilk kez sürüş yaptım ve orada da iki galibiyet alarak şampiyonada farkı iyice açtım. Bu zaferlerin ardından şampiyonluğu matematiksel olarak garantileme hesapları yapmaya başladım!"

"Beşinci yarış da Vallelunga pistindeydi. Daha önceki röportajda da söylemiştim, bu pistin bendeki yeri ayrı. İlk TCR galibiyetimi 2022'de orada aldım ve bu yıl iki yarışı da podyumda bitirerek matematiksel olarak şampiyonluğumu garantiledim."

"Şampiyonluk sayesinde, geçen senenin ardından bu pist bir kez daha benim için özel bir yer oldu."

Dalokay, sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından rakiplerini şaşırtmaya başladı ve kısa süre içerisinde şampiyonada puan farkını açtı.

Temsilcimiz, başlangıçta şampiyonluk hesapları yapmadığını fakat üst üste aldığı başarılarla odağını tamamen buraya çevirdiğini belirtti.

34 yaşındaki temsilcimiz, "Bu yıla başlarken aslında o kadar da iyimser değildim fakat ilk yarıştan sonra 'Acaba olabilir mi?' diye düşünmeye başladım."

"Elde ettiğim sonuçlarla şampiyonluğa olan inancım artmaya başladı. Hatta ikinci hafta sonunun ardından şampiyonluğa odaklanmaya başladım. Tabii ki sezona şampiyon olma hedefiyle başlamıştım ama mekanik bir spordayız ve şampiyonluk için her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Mesela zihinsel olarak çok yoruluyorsunuz. Bunu takım olarak iyi yönettiğimizi düşünüyorum."

"Yarışlar kazanmaya başladıkça, bu kadar baskın bir sezonu geri bırakınca insanların da bana olan ilgisi artmaya başladı ve burada bizim hakkımızda konuşmaya başladılar."

"Mesela padokta yürürken insanlar beni durdurup fotoğraf çekinmeye, ismimle hitap etmeye başladı. Hatta yaşadığım yer Çeşme, az nüfusa sahip ve yolda giderken yanıma yaklaşıp selam verenler oluyor. Bu da hoşuma gidiyor."

"Bunda Otokoç'un da payını esirgememem gerekiyor. Başarımı duyurmamda bana çok yardımcı oldular. Bundan ötürü kişisel sponsorum Otokoç'a çok teşekkür ederim."

Dalokay, turuncu Audi RS3 TCR LMS aracıyla neredeyse hiç hata yapmadı fakat TCR araçlarını sürmek son derece zor olduğu için, yarış boyunca işine odaklanması gerekiyordu.

Aracını yorumlayan Dalokay, "Audi RS3 TCR LMS'yi iki senedir kullanıyorum. Aracımızın çok iyi bir mekanik tutuşu var ve çok iyi tepki veriyor. Üstelik sürüş dinamiği de çok iyi.

"Eksi tarafı ise lastik aşınması sonrası önden kayma eğilimi artıyor. O yüzden lastikleri Hamilton ve Vettel'in daha önce beraber verdikleri bir röportajda söyledikleri gibi, böyle masaj yapar gibi kullanmak gerekiyor."

"Çünkü blokajlarda ve yol tutuş düşmeye başladığında önden kaymadan ötürü sizi gerçekten zorluyor. Aracı kullanması, daha önce sürdüğüm GT3 ve GT4'lere nazaran daha zor denebilir çünkü hiçbir sürücü desteği yok. Mesela çekiş kontrol yok, ABS yok! Yine de sürmesi çok keyifli ve agresif bir araç."

Temsilcimiz, bu başarıyı elde etmek için adım adım ilerlediğini ve başarıya giden yolda bunun çok değerli olduğunu vurguluyor.

Dalokay, "Aslında hedef Avrupa veya dünya şampiyonasında yarışıp derece elde etmekti ancak golf oynarken kendi kendime ürettiğim bir yaklaşım var; bir şeyde başarılı olmak istiyorsanız öncelikle yaşadığınız bölgeden başlayarak adım adım ilerlemeli ve başarıya ulaşmaya çalışmalısınız."

"Mesela ilk önce Türkiye'de başarılı olmayı hedefledim, sonrasında daha rekabetçi bir şampiyona olan İtalya şampiyonasını hedefledim. Çünkü Türkiye'deki rekabet o kadar sıkı olmadığı için asıl ölçüt buydu. İtalya'da şampiyon olduktan sonra da adım adım uluslararası şampiyonalara geçebilirim diye düşünüyorum."

"Hedeflerim her zaman buydu ve bu planın sadece üçte biri bitti. Çünkü TCR'da kazansam da hedef GT araçlarına geçmek. Elimden geldiğinde sağlam adımlar atmaya çalışıyorum." dedi.

Temsilcimiz, başlangıçta gridde kendisine ve takımına karşı başarılarından ötürü "ön yargı" olduğunu fakat zamanla bunun yerini "saygının aldığını" söyledi.

"İlk sezonumuzdan beri çok dominant bir takım ve pilot imajı çizdiğimiz için ön yargı olduğunu hissettim çünkü İtalyanlar çok milliyetçi bir ulus. Fakat beşeri ilişkilerle bunu çok iyi yönetmeyi başardık."

"Zamanla bu ön yargının yerini, 'bükemediğin bileği öpeceksin' mantığı aldı. Zamanla bütün rakiplerimizin yarıştan sonra yanıma gelerek beni tebrik ettiğini, onların saygısını kazandığımı ve hak ederek orada olduğumuzu kabullendiklerini gördük."

Elbette TCR İtalya şampiyonluğu, Dalokay'ın kariyer hedeflerinden sadece birisiydi. Sırada GT3 ve GT4 araçlarıyla yarışmak var.

Bu konuda Dalokay, "Gelecek yıl için planım TCR Avrupa'da tam sezon yarışmak fakat bunu gerçekleştiremezsem, o zaman belli sayıda yarışta yer almak istiyorum. Takım direktörüm İbrahim Okyay ile bu kış dersimizi çalışıp, planlama yapacağız."

"Ayrıca GT3 yarışlarına katılmayı düşünüyorum. GT World Challenge Avrupa'ya katılmak ya da GT araçlarıyla İtalya şampiyonasında yer almak gibi bir niyetim var."

"Bunlar dışında birkaç tane de GT3 ILE dayanıklılık yarışına da katılmayı planlıyorum. GT4'lerden gelen teklifler oldu ama TCR'lar kesinlikle daha hızlı ve keyifli." dedi.

Temsilcimiz son olarak yıl boyunca kendisine destek veren Bitci Racing Team AMS'ya ve sponsorları Sonia, Jeneratör iletişim, Old Faithful Geyser California, EvBodrum, MRH Container'a da teşekkür etti.

Dalokay sözlerini şöyle tamamladı: "Bu röportaj vesilesiyle başta Otokoç ve takımım Bitci Racing Team AMS olmak üzere tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum."

"Bu iş gerçekten özveri gerektirdiği kadar doğası gereği maddi güç de gerektiren bir spor. Benim yetemediğim yerde kol kanat gerdikleri ve benimle beraber bu hayale ortak oldukları için hepsine teşekkürler. Bu başarıda benim kadar onların da payı var. Hepsine teşekkür ediyorum!"