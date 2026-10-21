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Süleyman Cem Karakömür, RMC Orta Avrupa Serisi’nde ikinci oldu
Borusan Otomotiv Motorsport’un 13 yaşındaki pilotu Süleyman Cem Karakömür, Rotax Max Challenge Orta Avrupa Serisi Mini Max kategorisini 447 puanla ikinci sırada tamamladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 11:40
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Süleyman Cem Karakömür, Borusan Otomotiv Motorsport
Borusan Otomotiv Motorsport’un 13 yaşındaki pilotu Süleyman Cem Karakömür, 16 ülkeden 65 pilotun mücadele ettiği 2026 Rotax Max Challenge Orta Avrupa Serisi Mini Max kategorisinde ikincilik elde etti.
Süleyman Cem Karakömür, Borusan Otomotiv Motorsport
Karakömür, İtalya, Çekya, Avusturya ve Macaristan’da düzenlenen beş yarışın ardından Mini Max kategorisini 447 puanla ikinci sırada tamamladı.
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