Sofuoğlu: "Toprak için hedefim Superbike, Deniz ve Can için MotoGP şampiyonluğu"

Türkiye'yi tüm dünyada motosiklet yarışlarında temsil eden isimler, bugün Red Bull'un düzenlemiş olduğu basın toplantısında bir araya geldiler.

Red Bull Türkiye tarafından hazırlanan "Kenan Sofuoğlu Köklere Dönüş" belgeseli için Sofuoğlu ve Red Bull sporcuları Razgatlıoğlu ve Öncü kardeşler online basın toplantısına katıldılar.

Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan belgesel, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı günü 16:30'da Red Bull TV'de yayına girecek.

Bu etkinlikte Sofuoğlu kariyerindeki yükselişten, yaşadıkları zorluklardan ve desteklediği genç pilotlar için koyduğu hedeflerden bahsetti.

Sofuoğlu'nun öğrencilerinden Toprak Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Can Dünya Supersport Şampiyonası'nda, Deniz ise Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele ediyor.

Sofuoğlu, "Tek kelimeyle hepsini ifade etmek zor. Ancak üçünde de olan en başlı şey yetenek. Her biri birbirinden yetenekli. Her birinin farklı özellikleri var. Yetenek kelimesi çok geniş kapsamlı. Kiminin motosikleti kullanırken frenajı iyi, kiminin adam geçişi kiminin adam takibi iyi. Her birini izlerken farklı yeteneklerini görüyorum. İşte bu yüzden hepsini farklı kategorilere yerleştirmek istedim. Her birinin farklı görevi var. Toprak'ın görevi Dünya Superbike şampiyonluğu. Tabii ki onu orayla sınırlamayacağız. Belki MotoGP'ye gidecek. Ama benim Toprak'ta gördüğüm kullanış tarzı, karakter, hayata bakış tarzına baktığımızda Toprak için dört dörtlük olan yerin Superbike olduğuna inanıyorum. Nasıl benim için Supersport'sa, Toprak için de Superbike olduğuna inanıyorum. Ama dediğim gibi Toprak'ı Superbike ile sınırlandırmak istemiyorum. Belki onunla MotoGP'ye gideceğiz ve belki orada bir şampiyonluk göreceğiz. Bunu zaman gösterecek. Sadece Toprak'ta şu hatayı yapmak istemiyorum. Kendi kariyerimde yapmış olduğum bazı hatalar vardı. Zamanı gelmeden kariyer ve kategori değişikliği yaptırmayacağım. Bu yüzden biraz Superbike'ta kalmasını istiyorum."

"Deniz ve Can Öncü için hayalim MotoGP. Onları ilk yanıma aldığım gün MotoGP hayali kurmuştum. O dönemde motokros yarışlarına katılıyorlardı. Kendilerine o seride bir faydamın olmayacağını ancak pist yarışlarına gelirlerse önlerini açacağımı ve MotoGP için yetiştireceğimi söyledim. Ve o yolda çok güzel ilerliyoruz. Deniz Moto3 şampiyonasında. Orada şampiyon olursa Moto2'ye, orada şampiyon olursa Moto3'e çıkacak."

"Can, tarihin en genç yarış kazanan motosiklet yarışçısı olunca herkes ondan çok şey bekledi. Ben ve kendisi de buna dahil. Ancak Can 2019'da çok kötü bir sezon geçirdi. Avrupa'da birçok kişi Can'ın kariyerinin bittiğini düşündü. Can bunları pek duymadı. Ama ben öyle düşünmedim. Can'a kazalı bir araba gibi olduğunu, kendisini çok iyi bir ustanın toparlaması gerektiğini, şimdi tamamen benim dediklerimi yapmasının iyi olacağını ve hayali olan MotoGP'ye kendisini ulaştıracağımı söyledim. Can beni dinledi ve onu, benim boşalttığım Supersport koltuğuna oturttuk. Orada herkes onunla çok ilgilendi. Kendisi orada yarışan en genç sporcu. İnanıyorum ki orada Dünya Supersport şampiyonluğuna ulaşacak. Ardından onu Moto2'ye, sonrasında MotoGP'ye geçirmeyi hayal ediyorum. Umarım her birisi, farklı farklı yetenekleri sayesinde farklı kategorilerde şampiyon olacaklar." dedi.