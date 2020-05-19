Sofuoğlu: "Avrupa'ya ilk gittiğimizde motosikleti bir cadde üstünde hazırladık"

Red Bull Media House tarafından hazırlanan Kenan Sofuoğlu Köklere Dönüş belgeseli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Red Bull TV'de yayınlandı.

Belgesel tarzındaki kısa filmde 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan Sofuoğlu, annesi Nurhayat Sofuoğlu ve Kenan'ın hayatında ve kariyerinde etkili olan isimler Kenan'ın yaşadıklarını ve aştığı zorlukları anlatıyorlar.

Motosiklet tutkusu ve bu spora girişi hakkında konuşan Sofuoğlu, "Benim için başarı, ne elde ettiğin değildir. Karşına çıkan engelleri nasıl aştığındır. Hayatımda karşıma birçok engel çıktı. Ama motosiklet tutkum sayesinde bunların hepsini aşabildim. Ne yaparsanız yapın, severek yapmalısınız. Benim için birinci kural bu. Yarışmayı seviyorum. Bu benim hayatım."

"Çok genç yaştan beri motosiklet kullanıyorum. Benim de hayallerim tabii ki ağabeylerim gibi olmaktı. Onlarla Türkiye şampiyonalarında yarışıp, onların peşinden gitmekti."

"14 yaşındayken yarışçı olmaya karar vermiştim. İkinci sezonumda ağabeylerim ile birlikte yarışmaya başladım. Onları da geçmeye başladım. Ama o dönemlerde hiçbir yerden destek alamıyorduk. Babamla konuşup hayallerimi gerçekleştirmek için Avrupa'ya gitmek istediğimi söyledim. Bir gün dünya şampiyonu olabileceğime inanıyordum."

"Almanya'ya gittik. Kendi motorumuzu yaparak Avrupa Şampiyonası'na girmeye hazırlandık. Burada babamla ilginç bir anımız var. Almanya'ya gittiğimizde orada ne motosikleti modifiye edebileceğimiz bir mekanımız, ne de öyle bir gücümüz yoktu. Bu sebepten ötürü, tenha bulduğumuz bir caddede yere gazete kağıtlarını serip motosikleti modifiye ettik ve bu şekilde yarışlara katıldık." dedi.

Anne Nurhayat Sofuoğlu ise Kenan'ın yarışlara başlama sürecini şu sözlerle anlatıyor: "Ağabeyleri zaten yarışıyordu ancak onun yarışmasını istemiyordum. O biraz zayıf, çelimsiz, kara kuru bir oğlandı. Motoru tutamaz diye düşünüyordum. Meğer babası onu gizli gizli Sapanca Gölü'nün oraya götürüp antrenman yaptırıyormuş. Bunu duyunca yıktım ortalığı, bari bunu yarışçı yapma dedim ancak çocuk da çok istediği için mecbur kabulleniyorsun."

Kenan Sofuoğlu'nun hayatını anlatan, hem özel video görüntülerini hem de yarışlardan çekilmiş görüntüleri içeren Köklere Dönüş belgeselini Red Bull TV'den izleyebilirsiniz.

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