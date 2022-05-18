Sezonun İlk Tırmanma Yarışı Buharkent'teydi

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Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Buharkent Belediyesi destekleri ile düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 1.ayak yarışı, 14 Mayıs Cumartesi günü Buharkent meydanında gerçekleşen start seremonisi ile başladı.

15 Mayıs Pazar günü 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1'de Ford Fiesta R1 ile Bahadır Sevinç birinciliği elde ederken, Fiat Palio ile Sevcan Sağıroğlu ikinci ve Ford Ka ile Özgür Şenyüz de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular. Kategori 2'de Fiat Palio ile Ülkü Motorsport takımından Kaan Kara günü en hızlı ismi olurken, Citroen C2 R2 ile Yiğit Sercan Yalçın ikinciliği ve Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan da üçüncülüğü elde ettiler. Kategori 3'te Neo Motorsport adına Opel Corsa OPC ile Ahmet Keskin birinciliğe uzanırken, GP Garage My Team adına Renault Clio R3 ile yarışan Murat Soyçopur ikinciliği ve Renault Sport Clio ile Nizamettin Kaynak üçüncülüğü kazandılar. Kategori 4'te ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team'den Selim Bacıoğlu sezona zaferle başlayan isim olurken aynı zamanda günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride aynı takımdan yine Mitsubishi Lancer EVO IX ile Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü MINI JCW ile üçüncü sırada yer aldı. Mahalli klasmanda ise Kategori 1'de Bahadır Sevinç, Kategori 2'de Serdar Sarıduman, Kategori 3'te Hüseyin Yıldırım ve Kategori 4'te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldular.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 04-05 Haziran tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe'de düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edecek.