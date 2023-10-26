Seda Kaçan, Avrupa pistlerindeki ilk kadın pilotumuz olarak Imola'da

Erkek egemen bir spor dalı olarak kabul gören otomobil sporlarında birçok başarıya imza atan ve bu başarının cinsiyetten ve yaştan bağımsız olduğuna inanan Seda Kaçan, bu inancından aldığı güç ile ilerlemeye devam ederken sponsorlarından SIXT Rent A Car, Pepsi ve Doritos’un destekleriyle başarılı yolculuğuna devam ediyor.

Spora 2021 yılında karting ile başlayan ve elde ettiği başarılar sonucunda Bitci Racing’e davet edilen Seda Kaçan, 2022 yılında otomobil ile yarışmaya başlamış ve Türkiye Pist Şampiyonasında 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot olmanın gururunu yaşamıştır. Bu gururu aldığı podyum dereceleriyle herkese yaşatan sporcu, başarılı bir sezonun ardından 2023 yılında Türkiye Pist Şampiyonasında yarışmaya devam ederek Körfez ve İzmir pistlerinde güçlü rakiplerine rağmen kazandığı yarışlarla, Türkiye Pist Şampiyonası’nda yarış kazanan ilk kadın pilot olarak Türk otomobil sporları tarihine adını yazdırmayı başarmıştır.

Bir sonraki hedefini ülkemizi yurt dışındaki otomobil pist yarışlarında temsil eden ilk Türk kadın pilot olarak belirleyen Seda Kaçan, Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim gibi önemli bir günde İtalya’nın efsanevi Imola pistinde gerçekleşecek İtalya Binek Otomobiller Şampiyonası yarışını seçmiştir.