Şampiyon İtalya’da Piste Çıkıyor!

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2021 Avis Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup Şampiyonu Turgut Konukoğlu, kariyerinin ilk uluslararası startını Coppa Italia Turismo yarışında, Roma’nın ünlü Vallelunga Pistinde almaya hazırlanıyor.

Bitci Racing pilotu Konukoğlu geçtiğimiz yıl start aldığı 10 yarışın 9’unda birinci olarak hem kendi şampiyonluğunu elde etmiş, hem de takımının Takımlar Şampiyonu olmasına büyük katkı sağlamıştı. 2021 sezonu boyunca yurtdışı yarışlarda start alma hedefini dile getiren başarılı pilot, yoğun iş hayatı sebebi ile ertelemek zorunda kaldığı hayalini bu hafta sonu gerçekleştirecek.

2022 sezonunda ülkemizin dışında İtalya’da da şampiyona takip eden ve pilot Vedat Ali Dalokay ile 48 rakibinin arasından sıyrılıp Genel Klasman birinciliği alarak Roma’da marşımızı dinleten başarılı Türk takımı Bitci Racing, bu hafta sonu gerçekleşecek yarışlarda araç sayısını 3’e çıkartarak iddiasını artırıyor. Takipçilerinin ‘Roma Fatihi’ olarak adlandırdığı Dalokay’ın yanında şampiyonayı takip eden Demir Eröge de grubunda elde ettiği üçüncülük ile dikkat çektiği Vallelunga’da yeniden podyum hedefliyor. Turgut Konukoğlu’nun da katılımı ile güçlenen takım, 3 Audi TCR ile göz dolduracak.

9 Eylül Cuma günü yapılacak antrenman seanslarının ardından, Cumartesi günü gerçekleşecek sıralama turları büyük önem taşıyor. Hafta sonunun ilk yarışı 10 Eylül Cumartesi günü Türkiye saati ile 17:15’te, ikinci yarışı 11 Eylül Pazar günü 16:30’da start alacak ve organizatör Gruppo Peroni’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.