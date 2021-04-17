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Salih Yoluç'un ELMS yarışlarını Motorsport.tv'de izleyebilirsiniz

Bu sene Avrupa Le Mans serisinde Racing Team Turkey ile mücadele edecek olan Salih Yoluç'un yarışlarını Motorsport.com ve Motorsport.tv'den izleyebilirsiniz.

Salih Yoluç'un ELMS yarışlarını Motorsport.tv'de izleyebilirsiniz

Son senelerde Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GTE Am sınıfında mücadele eden ve geçen sene Le Mans 24 Saat yarışında sınıfında kazanan Salih Yoluç, bu sene Avrupa Le Mans serisinde LMP2 sınıfında mücadele edecek.

Salih Yoluç'un mücadele ettiği Avrupa Le Mans serisinin sıralamaları ve yarışları canlı olarak Motorsport.tv üzerinden ücretsiz bir şekilde yayınlanıyor.

Serinin 2021'deki ilk yarışı bu hafta sonu İspanya'nın Barcelona pistinde gerçekleşecek. Sıralamalar Cumartesi 15:20'de, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.

Sıralamaları izlemek için tıklayınız.

Yarışı izlemek için tıklayınız.

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Seri European Le Mans , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Salih Yoluç

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