Salih Yoluç, 2024'te IMSA'da yarışacak
Temsilcimiz Salih Yoluç, IMSA'nın yeni sezonunda Endurance Cup sınıfında mücadele edeceğini açıkladı.
Le Mans 24 Saat'i -GT sınıfında- kazanmayı başaran ilk Türk olan ve son iki yılı Avrupa Le Mans Series'de geçiren Salih Yoluç, 2024 planlarını yavaş yavaş açıklamaya başladı.
Tecrübeli sürücü, yeni sezon için IMSA takımlarından Lone Star Racing ile anlaşmaya vardı.
Bu anlaşma kapsamında takımın Mercedes'inin direksiyonunda, Endurance Cup'ın GTD sınıfında mücadele edecek.
Salih'in katılacağı yarışlar arasında Daytona 24 Saat, Sebring, Watkins Glen, Indianapolis ve Petit Le Mans var.
Üç yıl aradan sonra GT3 klasmanına dönen temsilcimizin takım arkadaşları Rui Andrade ve Scott Andrews olacak.
Temsilcimizin bu yıl yarışacağı diğer etkinlikler de ilerleyen süreçte belli olacak.
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