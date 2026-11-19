TÜRK SPORCULAR
Sakatlanan Alp Aksoy, Macau hafta sonundan çekildi
Gururumuz Alp Aksoy, Macau’da gerçekleştirilen antrenman seansında yaşadığı kaza sonucunda elinde kırık meydana gelmesi nedeniyle yarış hafta sonunu tamamlayamayacağını açıkladı.
Kemal Şengül
Düzenlendi: 19 Kas 2026 08:15
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Dünyanın en zorlu cadde pistlerinden biri olarak kabul edilen Macau’da hafta sonuna hazırlanan Alp Aksoy, antrenman seansında kaza geçirdi.
Aldığı darbe sonucunda elinde kırık oluşan genç pilot, sakatlığı nedeniyle etkinliğe devam edemeyecek.
Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı sakatlığı doğrularken hafta sonunu erken noktalamak zorunda kaldığını belirtti.
Alp şöyle dedi: “Macau pistindeki antrenman seansında yaşadığım kazada aldığım darbe sonucu elimde oluşan kırık nedeniyle hafta sonunu erken noktalıyoruz."
Böylesine ikonik bir pistte hafta sonunu bu şekilde kapatmak üzücü ancak şimdi tedavi "sürecine odaklanıp en kısa sürede pistlere geri döneceğim.”
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- Motorsport.com Ekibi
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