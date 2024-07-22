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Şahintepe'de Yeni Rekor

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası 5. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı 20–21 Temmuz tarihlerinde Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirildi.

TOSFED Kemal Şengül
Güncel:
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ICRYPEX, Gemlik Belediyesi, Spor Toto ve Power App katkılarıyla düzenlenen organizasyonda 5 ayrı kategoride 43 pilot mücadele etti. 7 km uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden koşulan yarışta, Kategori 1’de Atış Motorsport’tan Citroen Saxo ile Mehmet Gökseven birinci olurken, Ford Fiesta R1 ile Faruk Sayın ikinci ve Renault Clio ile Fırat Çakar da üçüncü olarak podyumu paylaştılar. Kategori 2’de Atış Motorsport’tan Ford Fiesta R2 ile Engin Apaydın ilk sırayı elde ederken, yine aynı takımdan Fiat Palio S1600 ile Serdar Kaan Yalçın ikinci ve Renault Clio Rally5 ile Metehan Üstünkarcı da üçüncü oldu.

Kategori 3'te Atış Motorsport’tan Yıldıray Demircioğlu Peugeot 208 Rally4 ile birinci olurken, ikinciliği Renault Clio R3 ile takım arkadaşı Murat Soyçopur ve üçüncülüğü de Ford Fiesta Rally 4 ile Burak Dalkılıç elde ettiler. Kategori 4’te Atış Motorsport’tan Burak Başlık birinci olurken, 03:49,30'luk zamanıyla Şahintepe'nin yeni rekorununun da sahibi oldu. Bu kategoride GP Garage My Team'den Mitsubishi Lancer Evo IX ile Cem Yalın ikinci ve aynı takımdan Renault Clio Rally 3 ile Sinan Soylu da üçüncü olarak Gemlik'ten ayrıldılar. Kategori 5’te ise Ege Asal Motorspor’dan BMW 320I aracıyla Deniz Dursun birinciliği kazanırken, Mazda RX 8 ile Bahadır Sevinç ikinci ve Atış Motorsport’tan Ford Escort MK2 ile Çağlayan Çelik üçüncü olarak podyuma çıktılar.

Sıcak havaya rağmen yoğun bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarışın takımlar birinciliğini, 4 ayrı kategoride birincilik kazanan Atış Motorsport elde etti. Yarışın kadınlar klasmanında Kategori 1’de Serap Kotan, Kategori 2’de Sevcan Sağıroğlu, Kategori 3'de Hande Erdoğan ve Kategori 4’te de Betül Gözde İlter birincilikleri paylaşan sporcular oldular. Mahalli klasmanda ise; Kategori 1’de Faruk Sayın, Kategori 2'de Yasin Tomurcuk ve Kategori 3’te Murat Çetin ilk sırada yer aldılar.

AVIS 2024 Tırmanma Şampiyonası, 07-08 Eylül'de İstanbul Otomobil Spor Kulübü (İSOK) tarafından Darlık'ta düzenlenecek olan 6. ayak yarışı ile devam edecek.

 

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