Röportaj - Toprak Razgatlıoğlu: 2022 sezonu, MotoGP testi ve geleceği

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Kemal Şengül: “Sezonun bu noktaya kadar gidişatı hakkındaki düşüncelerin neler?”

Toprak Razgatlıoğlu: Sezona istediğimiz gibi başlayamadık maalesef. Sezon başında, geçen yılın şampiyonu olduğum için 1 numarayı taşımam sebebiyle, mantalitem bütün seanslarda 1. olmaktı. Tabii ki de istediğiniz gibi olmuyor bazen. Motorun geçen seneden farklı olmasının etkisiyle, sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak her geçen yarış yeni parçalarla motor daha iyi oluyor. Açıkçası geçen seneki kadar güzel hissetmiyorum motoru ancak her geçen yarış motoru daha iyi geliştirmeye çalışıyoruz.

Bu sezonki en iyi yarışlarımdan birisi Misano’ydu. Misano’dan önce, her yarış Rae ve Bautista ile yarışıyorduk ancak son 3 tura girildiğinde ben mücadeleye dahil olamıyordum. Çünkü motosikleti istediğim gibi hissedemiyor, istediğim gibi süremiyordum. Ancak Misano’da, özellikle Pazar günü, motosiklet çok iyi hissettiriyordu. Özellikle motor freninin performansı frenlemede ve ataklarda çok yardımcı oluyordu. Yine 2. yarışta da elimizden geleni yapmamıza rağmen şartların motor frenini daha kötü etkilemesi ile aynı performansı alamadık. Sonuç olarak güzel bir yarış oldu.

Geçtiğimiz seneye göre tur zamanlarımız daha hızlı. Misano’da geçen seneye göre tur başına 0.5 saniye daha hızlıydık. Evet motoru geliştirdik ancak motor hissiyat olarak farklı. Test imkanları sınırlı olduğu için yeni gelen parçaları ancak yarış hafta sonlarında kullanabiliyoruz. Bu nedenle senenin sonlarına doğru motorun geçen seneki sevdiğim hissiyata kavuşacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen ben, her çıktığım yarışta elimden geleni yapıyorum. Ancak motoru kendi stilimde kullanamadığım için aldığım zevk çok fazla olmuyor.

Kemal Şengül: “Cumartesi günleri tek tur performansın, Pazar günündeki yarış performansından daha iyi gözüküyor. Özellikle yarışların sonlarına doğru galibiyet mücadelesinden kopuyor oluyorsun. Bu durum motorun sürüş stiline uymaması ile mi alakalı?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Sıramalar için farklı bir ayar kullanılıyor. Sıralama ayarlarında motorun dengesine ağırlık veriyoruz ve dolayısıyla motoru sıralamalarda iyi hissediyorum. Ancak sıralama ayarları ile yarış ayarları birbirinden farklı olduğu için motorun dengesi tamamen değişiyor. Arka lastiğin yüksek, ön lastiğin alçak olması motorun bütün dengesini değiştiriyor. Dolayısıyla sıralamalarda bulduğumuz ayar çok iyi fakat yarışa gelindiğinde her şey değişiyor.

Cihangir Perperik: Yani yarış ilerledikçe yol tutuşu konusunda olması gerekenden daha fazla zayıflıyorsunuz diyebilir miyiz?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Sorun sadece bu durum değil. Portekiz hafta sonundaki en büyük sorunumuz, son viraj çıkışında arka lastiğimizin tutuş yakalayamamasıydı. Yarış hafta sonu boyunca bu problemle uğraştık ve çözümü ancak salı günü, yine Estoril’de yaptığımız testlerde bulduk. Amortisörün altında kısa sürede değişen bir parçanın değişmesi ile sorun ortadan kalkmış oldu. Bu değişimden sonra yaptığım yarış simülasyonlarında yarıştan yarım saniye daha hızlıydık. Bu yarım saniyelik tempo kazanımı bize yarış hafta sonunda galibiyet getirebilecekken çözümü çok kolay olan bir problem yüzünden galibiyet gelmedi."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kemal Şengül: “Bu sene tepede birbirine karşı yarışan 3 pilot var: sen, Alvaro Bautista ve Jonathan Rea. Bu durum seni geçen yıla göre daha fazla mı zorluyor? Geçen seneki şampiyonluk mücadelesine göre farklılıkları neler?”

Toprak Razgatlıoğlu: Bu sene Rea gerçekten çok güçlü ve tabii ki de takımı da motosikletlerini geliştirdi. Bautista’nın bu performansını, yine Ducati’deki 2019 sezonundan dolayı tahmin edebiliyorduk. Bautista belki de çok güçlü bir pilot değil ancak hem motorunun iyi oluşu hem de onun motorla uyumu, onunla her yarış pist üstünde mücadele etmemizi sağlıyor. Bautista 2019 sezonunda gerçekten motoru ile birlikte çok hızlıydı, sürekli önde yalnız kaldığı galibiyetler alıyordu. Ancak bu sene geçmiş yıllara göre motosikletlerimiz çok daha hızlı olmasına rağmen Bautista motorunu, 2019 yaptığı kazaların da belki etkisiyle, çok daha temkinli kullanıyor ve yaptığı hatalar ile ciddi puan kaybetmeyerek şampiyon olmaya çalışıyor. Biz ise Ducati’nin düzlüklerde açtığı farkı virajlarda kapatmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak mücadele üçümüzün arasında geçiyor. Üçümüz de hızlıyız ancak son turlarda “ Toprak Stili”ni yapamıyorduk. İnşallah artık Misano’dan sonra bu problemleri ortadan kaldırabiliriz.

Kemal Şengül:” Ducati’nin düzlüklerde ciddi bir hız avantajı var. Yamaha’nın bu farkı kapatabileceğini düşünüyor musun?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Şu anlık zor. Bunun için en baştan bir motor yapılması gerekiyor. Diğer taraftan geçen sene bu fark bu kadar büyük değildi. Çünkü Scott Redding ile Alvaro Bautista arasında yaklaşık 20-25 kilogram bir fark var. Bu da bu seneki Ducati’ye bu konuda çok büyük avantaj sağlıyor.

Kemal Şengül: “Geçen sezon şampiyon olduktan sonra pist üstünde diğer pilotların sana bakış açısı değişti mi?”

Toprak Razgatlıoğlu: Antrenman ve sıralama turlarında pist üstünde karşılaştığımızda, onların turunu takip etmemem için gaz kesip yavaşlıyorlar ki bu gayet normal. 2019 ve 2020’de bu tür durumlar ile karşılaşmıyordum, hızlanmaya ve daha yukarılarda yarışmaya başladıktan sonra turlarımı takip etmeye veya turlarını takip ettirmemeye başladılar.

Toprak Razgatlıoğlu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Kemal Şengül: “Bizim gördüğümüz kadarıyla Jonathan Rea ile aranızda bir dostluk ilişkisi vardı. Şampiyon olduktan sonra bu durum değişti mi?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Ben de dost olduğumuzu düşünüyordum ancak şampiyon olduktan sonra biraz işler değişti. Kameraların veya toplumun önündeki ilişkimiz ile kameralarının olmadığı yerlerdeki ilişkimiz farklı. Toplum önünde her şey yolundaymış ve bir sıkıntı yokmuş gibi konuşuyoruz ancak onun dışında sadece merhabalaşıyoruz.

Kemal Şengül: Peki Jonathan Rea’nin bir İngiliz olması sebebiyle yabancı basında daha çok öne çıktığını düşünüyor musun?

- Toprak Razgatlıoğlu: Hayır. Örnek olarak geçen sene Fransa’da Magny-Course’daki Superpole yarışında yaşanan “pist sınırları ihlali” tartışmasında, birçok taraftarı Rea’yı eleştirdi ve hatta Rea bu nedenle Instagram kullanmamaya başladı. Aslında insanlar MotoGP, Formula 1, Superbike gibi yarış serilerinde ön tarafta yarışan yeni isimleri görmek istiyorlar. 2021’de de güçlüydük ve hep Rea ile pist üzerinde mücadele ediyorduk. Bu insanların daha çok hoşuna gitmeye başladı. Magny Course’daki olayda da insanlar Rea’nin yaptıklarının hoş olmadığını düşünmüştü.

Kemal Şengül: “Bu röportajı da yaptığımız Akyazı/Sakarya’daki Kenan Sofuoğlu Pistinde, Can (Öncü), Deniz(Öncü) ve Bahattin(Sofuoğlu) gibi genç ve yetenekli isimlerle aynı pistte mücadele etmenin, Superbike’taki rakiplerinle mücadele etmene faydası oluyor mu?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Bizim en büyük avantajımız Kenan abi(Sofuoğlu) sayesinde burada Can, Deniz ve Bahattin ile antrenman yapabiliyor oluşumuz. Bu hem onlar hem de benim için faydalı çünkü onlar benden bir şeyler öğrenebilirken ben de onlardan bir şeyler öğrenebiliyorum. Genelde biz burada yarış yapıyoruz. Kenan abinin yeni sistemi çok güzel. 10 turluk veya 5 turluk yarışlar yapıyoruz. Bu yarışların son turunda bir yolunu bulup kazanman gerekiyor. Bu sayede mücadele hissini yaşıyoruz ve burada öğrendiklerimizi ve deneyim ettiklerimizi yarışlarda savunma yaparken veya atak yaparken elbette kullanıyoruz.

Cihangir Perperik: “Peki son 10 turluk yarışınızı kim kazandı?”

Toprak Razgatlıoğlu: Ben kazandım (güler), son 5 turluğu da ben kazanmıştım.

Kemal Şengül: “Birkaç hafta önce bir MotoGP motoruyla Aragon’da bir test yaptığını biliyoruz. Söyleyebileceğin kadarıyla testin nasıl geçtiğini bize anlatabilir misin?”

Cihangir Perperik: "Gerçekten söylendiği gibi başka bir dünya mı?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Superbike’tan sonra gerçekten enteresan bir motora binmiş oldum. Başka bir dünya denecek kadar fark olduğunu söylemem ancak çok farklı bir motoru deneyim etmiş oldum. Superbike’lar temelde sokakta sürülen motorlar. Kawasaki’den Yamaha’ya geçerken çok ciddi bir yabancılık çekmemiştim. Nitekim 2020’de Phillip Island’daki ilk yarışı da kazanmıştım. Ancak MotoGP motoruna bindiğimde, bindiğim motoru bir sorguladım. Motoru sürme anlamında bir farklılık olmasa da oturma pozisyonu, lastik, motor hissiyatı ve şasi gibi farklılıkları vardı.

Cihangir Perperik:” Hız olarak neler hissettin peki?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Motorda çok fazla elektronik yardım bulunduğu için hız olarak çok fazla şey hissettirmedi bana. Elektronikler devreye girdiği zaman, gücü tam olarak yansıtamıyorsun ve motor doğal tepkileri vermiyor. Dediğim gibi sürerken pek bir şey hissetmiyorsun ama belki arkada oturursan gücü daha iyi hissedebilirsin. Yine oturma pozisyonu çok farklıydı. Test olduğu için çok fazla ağzımı açmadım ancak daha sonra bazı ayarları değiştirmek zorunda kaldık. İlk bindiğim motor Cal Crutchlow’un motorunun aynısıydı. Gaz tepkimesi çok farklıydı. Superbike’ta çok daha az elektronik yardım kullanıyorum çünkü gaz kontrolünü hissetmem gerekiyor. Onu değiştirdikten sonra motoru sevdim gerçekten. Motoru sürmeye başladım, ayarları değiştirmeden önce süremiyordum. İlk defa bu motora bineceğim için çok fazla elektronik yardım kullanımı vardı motorda. Bu nedenle sonrasında onları ayarladık. O kadar fazla elektronik yardım vardı ki bir kez bile motorun kaydığını hissetmedim. Bu ayarları yaptık ancak sonrasında süremedim, yağmur yağdı.

Toprak Razgatlıoğlu ve Cal Crutchlow, Aragon MotoGP testi

Cihangir Perperik:” Test nasıl gelişti?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Daha geçen sene Yamaha ile görüşmelerde, MotoGP motosikleti ile test konuşuluyordu. Ancak bizim o yönde bir hayalimiz yoktu. Biz sadece Superbike anlaşmasını konuşuyorduk. Sonrasında Yamaha testi ayarladığını belirtti. 2021’de Jerez’de MotoGP testlerine katılacaktım. Ancak o dönem Superbike’ın Endonezya’daki sezon finali olduğu için bu testlere katılamadım. Ondan sonra bu test ayarlandı. Normalde Aragon benim çok sevdiğim bir pist değil ancak burası denk geldi. Buna rağmen güzel bir test oldu.

Cihangir Perperik: “Sezon içinde bir test daha görecek miyiz?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Belki olabilir bir tane daha. Öyle bir duyum var.

Kemal Şengül:” Bu testten önce motoru sevdiğin takdirde MotoGP’ye geçmeyi düşünebileceğin yönünde bir görüş vardı. Bu testlerden sonra motoru beğendin mi?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Şu anda yarı yarıya. Buna tam karar vermem için daha fazla test yapıp motorun üstünde daha fazla vakit geçirmem gerekiyor. Motoru bana göre ayarlamaları gerekiyor. Çünkü oturma pozisyonu tamamen farklıydı. Orada bu konuya karışmama sebebim Quartararo bu motoru kullanıyor diyebilirlerdi bu sefer. Ne zaman Yamaha veya başka bir takımla imza atarım, o zaman motoru kendime göre ayarlarım. Frenlemede motorun üstüne çıkıyordum çünkü. Vites geçişleri inanılmazdı, çok zevkliydi.

Cihangir Perperik:” MotoGP motosikleti ile ilgili seni en çok etkileyen şey neydi?"

- Toprak Razgatlıoğlu: Pek bir şey olmadı. O kadar etkilemedi beni. Elektronik yardımlarla ilgili Superbike ile MotoGP arasında çok uçuk bir fark yok. Motor freni açısından M1’de, R1’de hissettiklerimin aynısını hissettim. Farklı sistemler vardı, viraj çıkışlarında onlarla uğraştım. İşe yarayıp yaramadığını anlamadım çünkü viraj çıkışını onu kullandığımda yine motorun önü kalkıyordu.

Cihangir Perperik: “Motoru kullanırken bu elektronikleri kullanmak seni etkiledi mi?”

-Toprak Razgatlıoğlu: Hayır. Ben hemen alıştım zaten üç tane yerde kullanıyordum bu elektronikleri.

Kemal Şengül:” Son bir soru. Testten sonra MotoGP’ye geçmek gibi bir düşünce oluştu mu?”

- Toprak Razgatlıoğlu: Superbike’ı evimiz gibi hissettiğimiz için çok zevk alıyorum motosikletle. Ancak şu anda hiçbir şey diyemem çünkü orası farklı bir yer. Özellikle ön lastikle ile ilgili bütün pilotlar beni uyardı. Dolayısıyla çok sıkıntılı olduğunu düşünerek temkinliydim başlarda. Ancak her motora bindiğimde alışmaya başladım. Crutchlow kendisinin 6 senedir aynı lastiği kullandığını, benim ise daha yeni alıştığımı söyledi ve böyle hissetmemin normal olduğunu belirtti. Ama daha öncede belirttiğim gibi motora binmek, motoru kendine göre ayarlamak gerekir. Dolayısıyla ne olup biteceğini zamanla göreceğiz. Ben Superbike’tan gayet memnunum.

Kenan abi ile de konuşacağız zaten. İnsanların dışardan bakıp söylediklerini gerçeğe yansıttığınızda o kadar kolay olmuyor. İnsanlar neden 2023’te Yamaha ile devam ettiğimi soruyor. Daha önce bunu birçok defa cevapladım ama insanlar sormaya devam ediyor. 2023 senesinde Yamaha ile sözleşmem var. İnsanlar yine MotoGP’ye neden geçmediğimi de merak ediyor. Benim hedefim MotoGP’de yarışan ilk Türk olmak değil. Ben MotoGP’ye gidersem başarı için gideceğim. MotoGP’ye gidip sonra geri dönmek benim açımdan gereksiz bir şey. Ben bu yapılan test için heyecan bile yapmadım. Çünkü seneye o motora binmeyeceğimi biliyordum. O motora binebilmek için daha önümde yıllar var. Sadece motoru görmek için gittim ve gördüm, kafamdaki soru işaretleri gitti. Ne hissederdim ne yapardım bunları görmüş oldum. Bu sene içinde bir test olursa o zaman daha iyi anlayacağım, daha net bir karar verebileceğim ilerisi için.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images