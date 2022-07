Röportaj - Kenan Sofuoğlu merak edilenleri açıkladı: Toprak, MotoGP'ye geçecek mi?

Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda yakaladığı başarıların ardından kendisini genç yeteneklerin gelişimine adadı.

Sakarya Akyazı'daki pistinde Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Rodi Pak ve Bahattin Sofuoğlu gibi isimlerle düzenli olarak antrenman yapıp, kendilerini geliştirmelerine yardım eden Sofuoğlu, aynı zamanda onların menajerliğini de yapıyor.

Biz de kendisiyle görüşüp, tüm bu sporcuların geleceğiyle alakalı sizlerin merak ettiğiniz soruları sorduk.

Bizim önerimiz, çayınızı ya da kahvenizi almanız, çünkü uzun ve güzel bir röportaj olacak!

Cihangir Perperik: Gelecek için pilotlar yetiştirdiğini biliyoruz. Şu an akademide kaç sürücü adayı var ve yaş dağılımları nasıl?

Kenan Sofuoğlu: "Açıkçası ilk projemiz Toprak. Onun neler yaptığını görüyoruz ve önünde uzun yılları olduğuna inanıyoruz. Şöyle diyelim: ilk jenerasyon bendim, ikinci jenerasyon Toprak, üçüncü jenerasyonu da Can, Deniz ve Bahattin olarak görünüyor. Üçüncü jenerasyonda yeni yeni daha yukarılara çıkmaya başladılar. Bu sezon aslında Can’dan ve özellikle Deniz’den dünya şampiyonluğu bekliyoruz ama umduğumuz gibi başlayamadık. Yine de sezonun daha ortasındayız. İnşallah son yarışlarda umduğumuzu buluruz. Toprak konusunda da işler dilediğimiz gibi başlamadı, sezonun ortasına geldik ve neredeyse yarış kazanamadık. Sadece bir zafer aldık, o da Super pole yarışıydı yani İstiklal Marşını çaldıramadık. Fakat bu yaz döneminden sonraki sürece inşallah iyi şekilde başlayacak. Özellikle Toprak'la alakalı önümüzdeki pistlerin hepsi pilotaja kalmış pistler. Mesela Donington, Toprak'ın favori pisti. Ben inanıyorum ki orada üç yarışı da kazanacak. Bir de akademimizde Rodi var. Rodi de bugün güzel bir başarıya imza attı. İspanya’da 24 saat yarışını ikinci bitirdi. Ayrıca kendi kategorisinde pist rekorunu da kırdı, başarılı sonuçlar aldı. Tabii arkalarından bir jenerasyon daha geliyor, Türkiye’de çok başarılı yaşları 8-9 yaş aralığında çocuklar geliyor. Aslında onların aileleri 'Neden Kenan himayesine almıyor?' diye soruyorlar. Ben ailelerine hep şunu diyorum; Toprak'ı da Can’ı da Deniz’i de Bahattin’i de ben kendi himayeme aldım çünkü o yaşa gelene kadar ailelerinin onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Sonraki yaşlarda onlar tecrübeli bir pilot oluyor, motosiklette o yaştan sonra belli bir seviyeye ulaşıyorlar ben de o zaman onlara dokunuşa başlıyorum. Tabii küçük yaşlarda Türkiye’de çok yetenekli çocuklar var çoğu motokros ama ben onları pist yarışlarına transfer ediyorum çünkü popüler olan genellikle pist yarışları oluyor. Ayrıca gelecekleri de pist yarışlarında daha garanti. Çünkü bizim motokrosta yükselip iyi bir kariyer elde eden pilotumuz yok. Örneğin Rodi’yi de bu şekilde pist yarışlarına çevirdik. O yüzden ben yetenekli olarak gördüğüm çocukları pist üzerindeki tecrübemden dolayı bu yöne çekip pist üzerinde yetiştiriyorum. Kısacası ilk jenerasyon bensem ikinci jenerasyon Toprak ise üçüncü jenerasyon Deniz, Can ve Bahattin. Dördüncü jenerasyon da geliyor bu dönem. Can, Deniz ve Bahattin şu an 18 yaşında, Toprak 25 yaşında deneyimli bir pilot, biz de artık emekli pilot olduk. Önümüzdeki jenerasyon da 8-9 yaşındaki çocuklar, inşallah önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde onlar da iyi yerlere gelecektir.

Cihangir Perperik: Peki Zayn Sofuoğlu (Kenan Sofuoğlu'nun oğlu) 10 sene bekleyecek mi akademide yer almak için?

Cihangir Perperik: Yani ailelerine bu şekilde çocuklarınızla ilgilenin demek istiyorsunuz.

Cihangir Perperik: Dünya pilotu gibi bir şey oldu yani.

Cihangir Perperik: Kimse bu çocukları Kenan Sofuoğlu’nun öğrencisi diye seçmiyor sonuçta.

Cihangir Perperik: Evet Türkiye’deki sürücülerimiz için durum bu şekilde. Peki yurt dışındaki sürücüler için durum nasıl ilerliyor? Bu şekilde bir menajerlik sisteminiz var mı yabancı yetenekler için?

Cihangir Perperik: Şu an bir Dünya Superbike şampiyonu. Motor sporlarını takip edenler için çok acayip gerçekten, en önemli başarımız şu anda.

Cihangir Perperik: Biraz önce bahsetmişti; şahsen bir motor sporları fanı olarak dışardan baktığımda herkesin doğru yerde olduğunu biliyorum ama Can’ın Supersport’u seçmesinin yanlış bir tercih olduğunu düşünüyor musunuz?

Kenan Sofuoğlu: Can seçmedi, Can açıkta kaldı. KTM pilotuydu ve yeterli başarı gelmeyince KTM tarafından çıkarıldı. Sonrasında da açıkta kaldı. Bütün Moto3 takımları ile görüştüm, herkes 500 bin euro, 600 bin euro gibi ücretler isteyince, Can için ucuz iki seçenek bulduk. Birincisi Alanya’ya dönüp sokak motorcusu olacak, ikincisi Supersport'ta ona bir koltuk bulacağız. Supersport diyorum ama oradaki takımlar da Can’ı istemiyordu. Biz parasıyla koltuk satın aldık ve 3 yıl o koltukta tuttuk Can’ı. Açıkçası Can biraz dağıldı, öyle bir süreç yaşadı. KTM takımı Can’ı biraz bozdu ama bu spor acımaz yani. Açıkta kaldın mı her şey biter ve şu anda Deniz'le de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Deniz’i yarıştırmak için geçen hafta sonu tüm takımların kapısını çaldım. Henüz gerçek anlamda bir iş bulmadık, bu işler biz onu oradan aldık da buraya getirdik gibi değil. İlk önce olabilecek seçeneklere bakıyoruz, seçeneklerin içinde iyi mi kötü mü ne var seçiyoruz sonrasında pilotumuza soruyoruz, eğer pilotun gönlü varsa oluyor bu iş. Bana kalırsa ben zaten Deniz'i bu sene KTM’de yarıştırmayacaktım. Deniz çok istediği için yarıştırdık. Benim fikrim farklı takımlara gitmekti. Deniz o konuda 'Yok abi ben KTM istiyorum' diye tutturdu. Esasında ben pilotları dinliyorum, istekleri ne yöndeyse ona göre karar veriyoruz. Çünkü pilot mutsuz olduktan sonra motosiklet üzerinde olan ben değilim, motosiklet üzerinde olanlar onlar. Yani onların mutlu olması lazım.