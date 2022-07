Röportaj: Berkay Besler kendisi ve geleceğiyle ilgili merak edilenleri açıkladı

Berkay Besler, 2005 yılında Petrol Ofisinin gerçekleştirdiği 25 küçük adam projesi ile Motor sporlarına giriş yapan Türkiye’nin sayılı genç yeteneklerinden birisi.

Uzun yıllar kartingde iyi başarılar yakalaması sonrası yolu farklı yarış serilerden geçen Berkay ile geçmişi, yarış kariyeri ve ilerideki hedefleri hakkında özel bir röportaj yapalım istedik. Hazırsanız başlıyoruz!

Soru: Bu serüvene nasıl başladın? Kariyerin ve kendin hakkında biraz bahsedebilir misin?

Berkay Besler: Karting branşına 4.5 yaşımdayken başladım ve bu serüven 13.5 sene sürdü. Profesyonel olarak yarışmaya 2005 yılında Petrol Ofisi’nin “25 Küçük Adam” projesiyle başladım. Bu spora başlamamdaki en büyük etken babamın da sporun içinde yer alması ve 2005 Türkiye Ralli Şampiyonu olmasıydı. Geriye dönüp baktığımda 5 Türkiye Şampiyonluğu, bir Belçika Şampiyonluğu, iki Avrupa Şampiyonluğu, iki farklı kategoride Dünya 3.lüğü ve sayısız pole pozisyonu gibi başarılar elde ettiğimizi görüyorum. Karting’den otomobil dünyasına geçiş yapmak konusunda zorlandığımızı açık bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle bütçelerin yüksek olmasından kaynaklanan ve onun yanında bütçemizin yeterli olabileceği en mantıklı yarış serisine girme kararı çok zorlayıcıydı. İlk otomobil deneyimimi Clio Cup İtalya’da gerçekleştirdim. Bu çok önemli bir tecrübe oldu. İtalya’yı takiben 2018 senesinde Toksport WRT ile birlikte Porsche Sports Cup Almanya ve Porsche Benelux Cup şampiyonalarına katıldım. Porsche Sports Cup şampiyonluğuna ilk senemde ulaşmak kendi adıma ve ülkem adına çok gurur vericiydi. 19 yaşımda en prestijli tek marka kupası olan Porsche Cup şampiyonalarında yer almak paha biçilmez bir deneyimdi. 2018 senesinin sonunda başlayan ve 2019 yılının başlarında sona eren Orta Doğu Porsche Cup şampiyonasında ilk sezonumu ikinci sırada bitirdim ve 16 yarışın 11’inde podyumda yer aldım. Bu 16 yarışın 3’ünü kazanarak istiklal marşımızı çaldırdım. O anı hatırladığım her saniye tüylerim diken dikene oluyor. 2019 yılında bir üst adım olarak Porsche Carrera Cup Almanya şampiyonasına katıldım ve ilk yarışımda 3.olarak podyumda yer aldım.

Soru: Her yarışçının yarışmayı hayal ettiği bir seri vardır. Senin en çok yarışmak istediğin seri hangisi ve bu hayale ne kadar yakın?

Soru: İdol olarak gördüğünüz bir ya da birden fazla pilot var mı? Bunları bizimle paylaşır mısın?

Soru: Porsche’nin Carrera ve GT3 Cup gibi serilerinde yarışarak 2 sezon konuk sürücü olarak Porsche Super Cup’ta yarışma fırsatı buldun. İleride tam bir sezon Porsche Super Cup’ta yarışabilir misin?

Soru: 2006 yılında gerçekleştirilen 25 küçük adam projesinde seçilenlerden bir tanesi de sendin. Bu proje hakkında biraz bilgi verebilir misin?

Berkay Besler: Petrol Ofisi ’25 Küçük Adam’ projesi benim profesyonel olarak ilk yarışmaya başladığım Karting şampiyonasıydı. 136 katılımcı arasından başarı puanlarına göre seçilen 25 kişi ile bu organizasyon hayata geçirildi. Pilot yetiştirilmesi ve Türkiye’de motor sporlarına olan ilginin bir üst noktaya gelebilmesi için çok önemli bir organizasyondu. Şu an baktığınızda 25 Küçük Adam projesinden 3 pilotun hala aktif olarak yarıştığını ve yurt dışında çok önemli başarılar aldığını görüyoruz. Keşke bu dönemlerde de bu tarz organizasyonlar yapılsa da alttan gelecek yeni sporcuların sayısı artsa.

Soru: Sence Türkiye’deki Motor sporlarına ilgi ne derecede ve daha ileriye gidebilmek için neler yapmalıyız?

Soru: Kariyerindeki galibiyetler arasından sizin için en değerlisi hangisidir?

Soru: Yarışlarda kullandığın Porsche 911 aracının yollarda gördüğümüz versiyonu ile arasındaki temel farklar nelerdir? Şasi, kokpit ve ağırlık farkları hakkında bilgi verebilir misin?

Soru: Kariyerin boyunca yarış haftalarında yaşadığı ilginç veya komik bir anın var mı?

Soru: Podyuma çıkmak nasıl bir duygu?

Berkay Besler: Podyuma çıkmak ve herkese milli marşımızı dinletmek gerçekten anlatılması zor bir duygu. Milli marş çalan her an tüylerim diken dikene oluyor. Her başarının ardında anlatılamayacak bir sevinç ve gurur yaşarsınız. Bu noktada taşıdığım sorumluluk sadece kendim ve takımım için değil aynı zamanda ülkeme ve bayrağıma olan sorumluluktur.