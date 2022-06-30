Röportaj: Berkay Besler kendisi ve geleceğiyle ilgili merak edilenleri açıkladı

Haberi dinle

Berkay Besler, 2005 yılında Petrol Ofisinin gerçekleştirdiği 25 küçük adam projesi ile Motor sporlarına giriş yapan Türkiye’nin sayılı genç yeteneklerinden birisi.

Uzun yıllar kartingde iyi başarılar yakalaması sonrası yolu farklı yarış serilerden geçen Berkay ile geçmişi, yarış kariyeri ve ilerideki hedefleri hakkında özel bir röportaj yapalım istedik. Hazırsanız başlıyoruz!

Soru: Bu serüvene nasıl başladın? Kariyerin ve kendin hakkında biraz bahsedebilir misin?

Berkay Besler: Karting branşına 4.5 yaşımdayken başladım ve bu serüven 13.5 sene sürdü. Profesyonel olarak yarışmaya 2005 yılında Petrol Ofisi’nin “25 Küçük Adam” projesiyle başladım. Bu spora başlamamdaki en büyük etken babamın da sporun içinde yer alması ve 2005 Türkiye Ralli Şampiyonu olmasıydı. Geriye dönüp baktığımda 5 Türkiye Şampiyonluğu, bir Belçika Şampiyonluğu, iki Avrupa Şampiyonluğu, iki farklı kategoride Dünya 3.lüğü ve sayısız pole pozisyonu gibi başarılar elde ettiğimizi görüyorum. Karting’den otomobil dünyasına geçiş yapmak konusunda zorlandığımızı açık bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle bütçelerin yüksek olmasından kaynaklanan ve onun yanında bütçemizin yeterli olabileceği en mantıklı yarış serisine girme kararı çok zorlayıcıydı. İlk otomobil deneyimimi Clio Cup İtalya’da gerçekleştirdim. Bu çok önemli bir tecrübe oldu. İtalya’yı takiben 2018 senesinde Toksport WRT ile birlikte Porsche Sports Cup Almanya ve Porsche Benelux Cup şampiyonalarına katıldım. Porsche Sports Cup şampiyonluğuna ilk senemde ulaşmak kendi adıma ve ülkem adına çok gurur vericiydi. 19 yaşımda en prestijli tek marka kupası olan Porsche Cup şampiyonalarında yer almak paha biçilmez bir deneyimdi. 2018 senesinin sonunda başlayan ve 2019 yılının başlarında sona eren Orta Doğu Porsche Cup şampiyonasında ilk sezonumu ikinci sırada bitirdim ve 16 yarışın 11’inde podyumda yer aldım. Bu 16 yarışın 3’ünü kazanarak istiklal marşımızı çaldırdım. O anı hatırladığım her saniye tüylerim diken dikene oluyor. 2019 yılında bir üst adım olarak Porsche Carrera Cup Almanya şampiyonasına katıldım ve ilk yarışımda 3.olarak podyumda yer aldım.

Soru: Her yarışçının yarışmayı hayal ettiği bir seri vardır. Senin en çok yarışmak istediğin seri hangisi ve bu hayale ne kadar yakın?

Berkay Besler: Karting zamanlarından itibaren yarışmayı hayali kurduğum seri Formula 1’di. Karting serüvenimin bittikten sonra tek koltuklu (single seater) serilerine geçiş yapmak istemiş olsam da bütçelerin yüksek olmasından dolayı otomobile yönelmek zorunda kaldım. Dolayısıyla yarışma hayalini kurduğum seri de değişmiş oldu. Otomobile geçtiğim ilk anda DTM’e gitmek istediğimi belirledim ve kendime hedef koydum. Bu hedefe ulaşabilmek için çok çalışıyorum ve çok uzak olduğumu düşünmüyorum. Tek yapmam gerekenin yarışlara çıkıp kazanmak olduğunu ve sonrasında hedefini koyduğum yere geleceğime inanıyorum.

Soru: İdol olarak gördüğünüz bir ya da birden fazla pilot var mı? Bunları bizimle paylaşır mısın?

Berkay Besler: İdol olarak gördüğüm pilot Lewis Hamilton. Başarı anlamında 7 Dünya Şampiyonluğu kazanmış olması onun ne kadar hızlı bir pilot olduğunu gösteriyor. İdolüm olmasındaki en büyük sebep, pist üzerinde yaptığı hata sayısının sayılı olması ve pist dışındaki yaşam enerjisi.

Cem Bölükbaşı, Berkay Besler, Borusan Otomotiv Motorsport Fotoğraf: Borusan Otomotiv Motorsport

Soru: Porsche’nin Carrera ve GT3 Cup gibi serilerinde yarışarak 2 sezon konuk sürücü olarak Porsche Super Cup’ta yarışma fırsatı buldun. İleride tam bir sezon Porsche Super Cup’ta yarışabilir misin?

Berkay Besler: Porsche Carrera Cup Almanya, Porsche Sports Cup Almanya, Porsche Benelux Cup ve Porsche Orta Doğu Şampiyonaları’nda tam sezon yarışabilmek için yeterli bütçelere sahip oldum fakat aynı sezon içerisinde Super Cup’ı takip edebilecek bir bütçeye hiçbir zaman sahip olamadım. Porsche Super Cup kovalayan pilotların çoğunluğu aynı zamanda Carrera Cup Almanya veya Carrera Cup Fransa’da da yarışıyor dolayısıyla araç üzerinde geçirdikleri zaman bir şampiyona kovalayan bir pilota göre çok daha fazla. Konuk sürücü olarak katıldığım Porsche Super Cup yarışlarında böyle bir dezavantaj ile yarışmama rağmen özellikle Spa'daki sıralama turlarında çok iyi bir sonuç elde ettim. Yakın bir zamanda 2021 sezonu için kararlaştırdığım programımı paylaşacağım ve gelecekte neler olacağını zaman gösterecek.

Soru: 2006 yılında gerçekleştirilen 25 küçük adam projesinde seçilenlerden bir tanesi de sendin. Bu proje hakkında biraz bilgi verebilir misin?

Berkay Besler: Petrol Ofisi ’25 Küçük Adam’ projesi benim profesyonel olarak ilk yarışmaya başladığım Karting şampiyonasıydı. 136 katılımcı arasından başarı puanlarına göre seçilen 25 kişi ile bu organizasyon hayata geçirildi. Pilot yetiştirilmesi ve Türkiye’de motor sporlarına olan ilginin bir üst noktaya gelebilmesi için çok önemli bir organizasyondu. Şu an baktığınızda 25 Küçük Adam projesinden 3 pilotun hala aktif olarak yarıştığını ve yurt dışında çok önemli başarılar aldığını görüyoruz. Keşke bu dönemlerde de bu tarz organizasyonlar yapılsa da alttan gelecek yeni sporcuların sayısı artsa.

Soru: Sence Türkiye’deki Motor sporlarına ilgi ne derecede ve daha ileriye gidebilmek için neler yapmalıyız?

Berkay Besler: Türk milletinin arabalara karşı sempatisi olduğunu biliyoruz dolayısıyla yapılabilecek büyük organizasyonlarla Motor sporlarına olan ilginin büyük oranda artabileceğini düşünüyorum. Geçen sene gerçekleşen Formula 1 Türkiye Grand Prix’si ve son senelerde tekrar takvimde yer alan Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı gibi büyük organizasyonlar Türkiye’deki Motor sporlarına olan ilginin yoğunlaşmasına katkı sağladı. Bu ilginin daha da artması için böyle büyük organizasyonların sürekli hale gelmesi gerekli olduğunu düşünüyorum.

Soru: Kariyerindeki galibiyetler arasından sizin için en değerlisi hangisidir?

Berkay Besler: Kariyerimde unutamadığım en değerli başarı Rotax Dünya Finalleri’nde almış olduğum 3.lüktü. O gün bir zafer alamamıştım fakat yarışa 16. başlayıp ve 3.sırada bitirmiş olmam bana bir zafer gibi gelmişti. Annemin, babamın ve Emre abimin bana vermiş olduğu desteğin ve emeklerin karşılığını en iyi şekilde verdiğim bir yarıştı.

#7 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3: Berkay Besler, Oscar Tunjo, Paul Petit, Marvin Dienst Fotoğraf: SRO

Soru: Yarışlarda kullandığın Porsche 911 aracının yollarda gördüğümüz versiyonu ile arasındaki temel farklar nelerdir? Şasi, kokpit ve ağırlık farkları hakkında bilgi verebilir misin?

Berkay Besler: Yarışlarda kullandığımız Porsche 991 Cup arabası aslında yollarda gördüğümüz 911 GT3 arabasının yarış otomobiline çevrilmiş hali. En temel farklardan biri yarıştığımız arabaların içinde bulunan takla barları. Bu, herhangi bir kaza olduğunda pilotu koruma amaçlı bulunan sistem. Cup arabasının hafif olması da diğer temel farklardan biri. Cup arabası 1200 kilogram ve yollarda gördüğümüz GT3 araba 1410 kilogram civarında. Aralarında yaklaşık olarak 200 kilogramlık fark var ve bu fark arabanın gücünü de etkilemektedir.

Soru: Kariyerin boyunca yarış haftalarında yaşadığı ilginç veya komik bir anın var mı?

Berkay Besler: Kariyerim boyunca yarış haftalarında yaşadığım en ilginç ve komik anım büyük ihtimalle ilk podyuma çıktığımda şampanyayı patlatamamış olmam olabilir.

Soru: Podyuma çıkmak nasıl bir duygu?

Berkay Besler: Podyuma çıkmak ve herkese milli marşımızı dinletmek gerçekten anlatılması zor bir duygu. Milli marş çalan her an tüylerim diken dikene oluyor. Her başarının ardında anlatılamayacak bir sevinç ve gurur yaşarsınız. Bu noktada taşıdığım sorumluluk sadece kendim ve takımım için değil aynı zamanda ülkeme ve bayrağıma olan sorumluluktur.

Soru: Yarışmaktan en keyif aldığın pistler hangileri?

Berkay Besler: Berkay Besler: Yarışmaktan en keyif aldığım ve kendime ekstradan güvendiğim pistlerin başında SPA sonrasında da Nürburgring’de GP pisti geliyor. SPA ve Nürburgring’de GP pistlerinde Porsche Sports Cup Almanya, Porsche Benelux Cup, Porsche Carrera Cup Almanya ve Porsche Super Cup şampiyonalarında birçok kez yarışma fırsatı buldum ve podyumda yer aldım.

Soru: Kendinizi 3 kelime ile anlatabilir misin?

Berkay Besler: Hırslı, duygusal ve azimli.

Soru: ADAC prototip kupasında ilk yarışını 1. olarak tamamladın. İlk defa prototip aracı sürmek ve 1. olarak bitirmek nasıl bir his? O haftaki serüvenini bize anlatabilir misin?

Berkay Besler: İlk prototip aracı tecrübemi geçen senenin sonunda Portimao pistinde yapmış olduğum testte gerçekleştirmiştim. Araca alışma sürecim çok hızlı gerçekleşti bunun sebebi de sürüş tarzının karting aracına çok benzer olmasından kaynaklıydı. Aracı sürmek gerçekten çok keyifliydi, ilk kez bu kadar yere yakın ve yol tutan bir yarış otomobili kullanmak ve aynı zamanda virajları bu kadar hızlı dönmek çok heyecan vericiydi. ADAC prototip şampiyonası bu sene ilk kez yapılan bir şampiyona ve şampiyonanın ilk iki yarışını kazanmak bizi çok mutlu etti. Takım bize hızlı bir araç verebilmek için çok çaba sarf etti sonunda da istediğimiz sonucu aldık. Aldığımız iki zaferi kalan altı yarışta da devam ettirip şampiyonluğa uzanmak istiyoruz.

Berkay Besler, MRS GT-Racing Fotoğraf: Porsche Motorsport

Soru: Son yarışlarında farklı araçlar ile yarıştığın serilerin hepsi de iyi sonuçlara imza attın. Farklı araç mekaniklerine hızlı uyum sağlamanın sırrı nedir?

Berkay Besler: Borusan Otomotiv Motorsport ile gerçekleştirdiğimiz GT4 Avrupa Şampiyonasının ilk iki hafta sonunun ardından şampiyonada kendi klasmanımızda 7. Sırada bulunuyoruz. Paul Ricard pistinde gerçekleştirdiğimiz ilk yarışta bir DNF almamızın haricinde çok istikrarlı sonuçlar aldık ve takvimin ilerleyen yarışlarında kazanacağımız yarışlar da olacak. O zaman puan durumunda da daha iyi noktalarda olacağımıza inanıyorum. BMW M4 GT4 aracını 2 yıldır kullanıyorum ve arabayla olan bağım geçen seneye oranla çok daha iyi durumda. Bu durum performansıma da yansıyor. Farklı araçlara hızlı uyum sağlamanın bir sırrı yok aslında tek yaptığım aracı en hızlı şekilde kullanabilmek için zorlamaya devam etmek.

Soru: Bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptın ve farklı serilerde iyi dereceler yakaladın. Sezon için nasıl bir hazırlık süreci geçirdin?

Berkay Besler: Sezona hazırlık sürecim yoğun geçti diyebilirim. Tüm kış boyunca hocamla birlikte birebir antrenmanlar yaptık. Hocamla birlikte vücudumda geliştirebileceğimiz bölgeler üzerinde çalıştık ve bunun sonucunu da fiziksel anlamda aldığımı görüyorum. Sportif hazırlıkların dışında saatlerce simülasyon üzerinde de antrenman ve yarışlar yaparak sezon başlangıcına hazır hale geldim.

Soru: Kendini 5 yıl içerisinde nerede görüyorsun?

Berkay Besler: Bu sorunun cevabını vermek gerçekten çok zor ama tabii ki de 5 yıl içerisinde kendimi şu an yarıştığım dünyanın önde gelen otomobil markasının bir pilotu olarak GT ve LMDh kategorilerinde dünyanın en prestijli şampiyonalarında yarışlar kazanan ve şampiyonluklar kazanan bir pilot olarak görüyorum.

Soru: Yarış başlamadan kendine özel bir ritüelin var mı? varsa bunu bizimle paylaşabilir misin?

Berkay Besler: Yarış başlamadan önce yaptığım belirli bir ritüel yok sadece dua edip yarış içerisinde de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

Soru: Kariyerin boyunca pistlerde seni en çok zorlayan isim kim oldu?

Berkay Besler: Yarış hafta sonlarında geçiş yapmakta zorlandığım anlar tabii ki de oldu ama bugüne kadar şu isim beni en çok zorladı gibisinden bir düşüncem olmadı. Pistte beni en çok zorlayabilecek kişi ancak kendim olabilirim. Her zaman daha iyi olabilmek için yarışım kendimle oluyor.

Soru: Şu anda Formula 2'de yarışan eski takım arkadaşın Cem Bölükbaşı hakkında ne düşünüyorsun? Beraber geçirdiğiniz yarışları nasıl değerlendirirsin?

Berkay Besler: Geçen sezon GT4 Avrupa Şampiyonasının iki yarışında Cem ile podyuma çıktık. Bazı aksaklıklar olmasaydı bir veya iki yarışta daha podyuma çıkabilirdik ama onun dışında gayet iyi bir sezon geçirdik. İkimizde elimizden gediğince zorlayıp takıma verebileceğimiz en iyi sonuçları vermek için emek harcadık.

cem-berkay

Soru: Kariyerinin başlarına geri döndüğünü düşünelim. Verdiğin kararlardan hangisini değiştirmek isterdin?

Berkay Besler: Geriye dönüp baktığımda karting kariyerimin biraz uzun sürdüğünü görüyorum ama bu sürenin uzun olmasından yana hiçbir pişmanlığım yok. Aldığım başarıların arasında en önemlileri 2016 senesinde yani son tam sezonumda kazandım ki bunların içerisinde dünya 3.lüğü, Belçika şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Porsche Cup serilerinde önemli başarılar almış olsam da yakalamak istediğim ritmi yakalayamadım ama yine de aynı seride yarışmaya devam ettim. Porsche Cup serilerinde yarışmaya devam etme kararımı değiştirmek isterdim. Arabanın kullanılış tarzı benim kullanma tarzıma pek uymuyordu ben de açıkçası biraz kendime bir şeyleri kanıtlamak adına inat ettim. Onun yerine LMP veya GT3 araçlarının bulunduğu şampiyonaları takip etmeyi düşünseydim belki bugünün şartlarında bambaşka bir konumda yer alabilirdim. Ne olursa olsun her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu ve yaşadığım zorlukların ve aldığım kararların gelecek için bana güzel tecrübeler edindirdiğine inanıyorum.

Soru: Yarış pilotluğunu ne zaman bir iş olarak yapmaya karar verdin?

Berkay Besler: Yarış pilotluğunu iş olarak yapmaya 2011-2012 senelerinde katılmış olduğum dünya şampiyonaları sonucunda elde ettiğim önemli başarılar sonucunda karar verdim. Ondan önceki yıllarda Balkan şampiyonalarında da önemli başarılar elde etmiştim fakat rekabet 2011-2012 senelerinde katılmış olduğum yarışlar kadar değildi dolayısıyla benim için tam olarak iş niteliğinde değildi. Yarışmaya devam ederken aynı zamanda eğitim hayatımı da devam ettiriyordum fakat eğitim hayatım hiçbir zaman birinci öncelik olmadı. Hedeflerim var, hedeflerimi gerçekleştirinceye kadar da zorlamaya ve elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Ne de olsa asla pes etmek yok.

Soru: Biraz Formula 1 hakkında konuşalım, sence bu sezon Verstappen - Leclerc mücadelesinin kazananı kim olur? Sürpriz bir isim de görebilir miyiz?

Berkay Besler: Büyük bir Lewis Hamilton fanı olarak Mercedes-Hamilton ikilisini orta sıralarda görüyor olmak beni üzüyor. Hamilton’un bu sene şansı da pek yanında olmadı ama Mercedes ekibi problemleri çözdüğü anda Mercedes-Hamilton ikilisinin ön sıralarda olacağından hiç şüphem yok. Verstappen-Leclerc mücadelesinin kazananı umuyorum ki Leclerc olur ama bu durumun gerçekleşebilmesi için Ferrari ekibinin strateji konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kısaca, Monaco yarışındaki gibi üstün ve avantaja sahip oldukları yarışları elleriyle rakip takıma hediye etmemeleri gerektiği görüşündeyim. Sürpriz bir isim aslında bu seneki iyi performansıyla Perez. Monaco yarışıyla birlikte şampiyonaya ortak olduğunu gösterdi ve bundan sonra Red Bull takımı içerisinde takım emirleriyle birlikte Verstappen’in üstün durumda olacağını düşünmüyorum. Umarım izleyenler için de sezonun geri kalan kısmı çok heyecanlı geçer.

Soru: Formula 1’de favori takımın ve pilotun kim?

Berkay Besler: Aslında favori bir takımım yok fakat Mercedes’in 7 kez üst üste aldığı takımlar şampiyonluğu ve araç üzerinde uyguladıkları akıl almaz mühendisliklerden dolayı büyük bir sempatim var. Favori pilotum ise 7 kez Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton.

Soru: Motor Sporlarında keşke yerinde olsaydım dediğin bir pilot var mı, nedeni nedir?

Berkay Besler: Motor sporlarında yerinde olmak isteyeceğim pilot Lewis Hamilton. Motor sporlarının en prestijli şampiyonalarından bir tanesi olan Formula 1’de 7 Dünya Şampiyonluğu olması, pist içi ve dışında etrafındaki insanlara olan saygısı, her zaman pozitif konuşması ve ben de olmak üzere birçok insanı motive ediyor olması ve son olarak da giyim tarzını çok beğeniyor olmam keşke onun yerinde olsaydım dememi destekliyor.

#7 Toksport WRT Mercedes-AMG GT3: Berkay Besler, Oscar Tunjo, Paul Petit, Marvin Dienst Fotoğraf: Erik Junius

Soru: Senin yolundan ilerlemek isteyen genç pilotlara bir önerin var mı?

Berkay Besler: Bu spora başlamak isteyen ve yaşım artık bu spor için çok mu geç diye bir sürü mesaj alıyorum. Bu spora erken başlamanın çok büyük avantajı olduğunu açık bir şekilde söyleyebilirim ama geç yaşta başlayıp büyük başarılarla bir marka haline gelmiş pilot örnekleri de var. Motor sporlarının çok pahalı bir spor olduğu aşikâr ama bu durum sizin pes etmenize katkıda bulunmasın. Aynı zamanda etrafınızda bulunup negatif konuşan insan sayısı bir hayli çok olacak ama bu insanların hayallerinizi yok etmesine izin vermeyin. İnanmaya ve hayalini kurduğunuz işte en iyisi olmak istediğinizi aklınızdan çıkarmayın. Zor anlar yaşadığınızda bunları bir başarısızlık olarak görmektense onlardan ders alarak bu zorlukların sizin ileriki yarışlarınız için bir öğreti olduğunu da aklınızın bir köşesinde bulundurun.

Soru: Seni takip eden Motorsport.com takipçilerine ne söylemek istersiniz?

Berkay Besler: Ülkemiz adına elimden gelenin en iyisini yaparken onların da bana olan inançlarının hiçbir zaman azalmamasını ve bana olan desteklerinin her zaman devam etmesinin performansımı pozitif yönde etki edeceğini söylemek isterim.

Emir Töngü: Ülkemizin genç bir sporcusu olan böyle bir isme hem kendi merak ettiklerimi hem de sizin merak ettiklerinizi sordum. Bize zaman ayırıp sorularımıza içten ve samimi şekilde cevap veren Berkay Besler’e teşekkür ederim.

Röportaj: İzzet Emir Töngü