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TÜRK SPORCULAR

RMC 2026 Tuzla Karting Park’ta başlıyor

Dünyada 60 ülkede yapılan, Rotax Max Challenge’ın 2026 Türkiye Kupası, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından 11 Temmuz Cumartesi günü Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek 1. yarış ile başlıyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
RMC-Turkiye-2026

RMC 2026 Türkiye

28 sürücünün katılacağı Tuzla’daki ilk yarışlar, saat 14.40’ta sıralamalarla başlayacak ve ardından final yarışları saat 20.45’ten itibaren yapılacak.

Toplam 4 yarış sonunda Micro Max, E10 Mini, Junior Max ve Senior Max kategorilerinde sezon birincileri belirlenecek.

Sezon sonunda ise Junior birincisi ile Mini birinci ve ikincisi, 07-14 Kasım tarihlerinde Portekiz’in Portimao Pistinde yapılacak RMC Grand Final’de yarışma hakkı kazanacak.

Senior Max kazananı ise Temmuz ayında Le Mans pistinde yapılacak olan 2027 RMC International Trophy’de yarışma hakkı elde edecek.

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