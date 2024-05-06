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Resmi imza atıldı, İstanbul Park'ın kullanım hakkı Can Bilim ve Eğitim Kurumları'na geçti!

İstanbul Park ihalesini kazanan Can Bilim ve Eğitim Kurumları A.Ş. bugün atılan resmi imzanın ardından pistin kullanım hakkını aldı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
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İstanbul Park uzun zamandır Intercity tarafından işletiliyordu fakat geçen ay yapılan ihaleyi Can Bilim ve Eğitim Kurumları A.Ş. kazanmıştı.

Belirli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından bugün Can Bili ve Eğitim Kurumları'nın başında yer alan Lale Cander, resmi imzayı bugün itibariyle attı.

Resmi imzanın ardından Cander, kararın tüm ülkemize ve sporculara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pistin kullanım hakkı resmen yeni kiracıya geçerken, İstanbul Park'ta yeni bir döneme girildi.

Cander ve yönetimi, kısa süre içerisinde Formula 1 yönetimiyle görüşmeye başlayarak motor sporlarının en üst sınıfını yeniden ülkemize getirmeye çalışacak.

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