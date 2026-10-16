TÜRK SPORCULAR
Resmi: Alp Aksoy Ferrari’de!
Motor sporlarının yükselen yıldızı Alp Aksoy, Scuderia Ferrari Driver Academy'nin 2027 kadrosuna katılarak tarihi bir başarıya imza attı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 16 Eki 2026 09:55
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Alp Aksoy
Ferrari, 2027 sezonu Sürücü Akademisi kadrosunu açıklarken Türk motor sporları adına gurur verici bir gelişme yaşandı. Genç temsilcimiz Alp Aksoy, uzun görüşmelerin ve tabii tutulduğu kapsamlı testlerin ardından Ferrari’nin geleceğin Formula 1 şampiyonlarını yetiştirdiği prestijli pilot akademisine kabul edilen yeni isimlerden biri oldu. Alp ile Ferrari arasında 5 yıllık bir anlaşma yapıldı.
Tek koltuklu yarış kariyerindeki çaylak sezonunda sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çeken Aksoy, İtalya F4 ve Euro4 serilerinde elde ettiği 3 galibiyetle büyük takımların radarına girmişti. Temsilcimiz, bu başarasının ardından 2027 sezonunda Ferrari sponsorluğu ile Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) piste çıkacak.
Sponsorluk kapsamındaki bilgiler henüz netlik kazanmasa da FRECA mücadelelerinde Alp’in tulumunda ve kaskında Ferrari logoları yer alacak. Alp, Ferrari Akademi Pilotu olarak Prema takımında yarışmaya devam edecek.
Dino Beganovic ve Haas ile Formula 1’e adım atan Rafael Camara'nın mezun olduğu akademide Alp Aksoy, Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron kadroya katılan yeni yüzler oldu.
Ferrari, Alp’in de aralarında yer aldığı yeni katılımcıları resmi Instagram hesabından duyurdu.
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- Motorsport.com Ekibi
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