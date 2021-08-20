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Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull TV, motor sporlarında kendisini temsil eden sporculardan Ayhancan Güven'in motor sporları dünyasına girişini anlatan bir belgesel hazırladı.

Red Bull, Ayhancan Güven'in yarışlara başlama sürecini anlatan bir belgesel yayınladı

Türkiye'yi uzun yıllardır spor otomobil yarışlarında temsil eden Ayhancan Güven, hem Fransa'da hem de uluslararası alanda aldığı podyumlar, galibiyetler ve şampiyonluklarla tüm dünyada tanınan ve kabul edilen yarışçılardan birisi oldu.

Porsche Carrera Cup Fransa ve Benelux serilerinde şampiyonluklar kazanan Ayhancan, 2019'da Porsche Junior ve Red Bull sporcusu oldu. Ayhancan son senelerde Formula 1 hafta sonunda gerçekleştirilen Porsche Supercup serisinde Porsche Junior sürücüsü olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor ve aynı zamanda birçok farklı seride ön sıralar için mücadele ediyor.

Red Bull, daha 5-6 yaşlarındayken kartingde mücadele etmeye başlayan, bir dönem destek eksiği nedeniyle yarışlara ara veren ancak daha sonra geri dönen Ayhancan'ın kariyerinin ilk dönemini ve yaşadığı zorlukları anlatan Until 18: Ayhancan Güven adlı bir belgesel hazırladı.

Bu belgeselde Ayhancan, "Daha çocukluktan beri sahip olduğum insanlarla herhangi bir konuda hemen yarışma duygusu direksiyonun başına geçtiğimde hemen beni ele geçiriyor. Onun dışında çocukluğumdan beri hayalini kurduğum bir konumdayım, pistlerdeyim. Bunun da her zaman heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum."

"Eski bir otomobil yarışçısı olan babamın yarışlarına giderek başladı her şey. Daha yürüyemediğim yaşlardan itibaren pistteydik. Benim küçük yaşta oyuncak arabalara olan ilgimi ve simülasyondaki yeteneğimi görüp fark edince beni gerçek araçlarla yarışmaya başlatmak istemiş ve ilk karting aracını almış bana. Tabii araç benim boyuma uygun değilmiş. Boyumun yetişmesi için pedallar eklenmiş. Çok hafif olduğum için arabanın koltuklarına kurşun eklenmiş. Ve ben bu şekilde ilk karting tecrübemi 5 yaşımda yaşamışım." diyor.

Ayhancan Güven'in nasıl motor sporları dünyasına girdiğini, ne tür zorluklar yaşadığını ve nasıl yükseldiğini daha iyi öğrenmek istiyorsanız, Red Bull TV'de yayınlanan Until 18 adlı belgeseli izleyebilirsiniz.

İzle: Until 18 - Ayhancan Güven >>

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