Rallikrosta nefes kesen final

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla oluşturulan 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulan yarışta, 26 sporcu 4 ayrı kategoride mücadele etti.

25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından antrenmanlar için piste çıkan sporcular, 26 Aralık pazar günü ise ilk olarak 4 turluk sıralama turu için üç kez piste çıktılar. Sıralama turlarında elde ettikleri puanlara göre finaldeki sıralamaları belirlenen sporcular, büyük çekişmeye sahne olan final yarışlarında kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olabilmek için ter döktüler. Pazar günü ayrıca drift pilotları Furkan Çapkın, Çağatay Arıca, Burak Söğüt ve Uğur Soylu, Can-Am X3 ile yarışan SSV pilotları İsrafil Akyüz ve Barbaros Yangın, 2021 Doğru Avrupa Baja Kupası galibi Mert Becce ve Mercedes Unimog ile Murat Karahan piste çıkarak tribünleri dolduran sporseverlere renkli görüntüler izlettiler.

6 tur üzerinden koşulan final yarışları sonunda, Kategori 1'de Renault Clio ile Ali İşeri birinci, Opel Corsa GSI ile Efehan Yazıcı ikinci ve Peugeot 106 GTI ile Orçun Kuşçu üçüncü oldu. Sadece iki sporcunun tamamlayabildi Kategori 2'de BC Vision Motorsport takımından Burak Başlık Ford Fiesta R2 ile birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye'den Okan Tanrıverdi Ford Fiesta R2 ile ikinci sırada finiş gördü. Kategori 3'te tercübeli isim Kemal Gamgam Opel Astra GSI ile damalı bayrağın altından geçen ilk isim olurken, Ford Fiesta ST ile İrfan Tatlıcılar ikinci ve Peugeot 206 RC ile Serkan Güleç üçüncü olarak podyuma çıktılar. Category 4'te ise Evofone Rally Team'den Buğra Can Kılıç Mitsubishi Lancer EVO IX ile birinciliğe, Castrol Ford Team Türkiye'den Erol Akbaş Ford Fiesta Rally3 ile ikinciliğe ve yine aynı takımdan Çağlayan Çelik ise Ford Fiesta R5 ile üçüncülüğe ulaştı.

Bu sonuçların ardından Kategori 1'de Ali İşeri, Kategori 2'de Burak Başlık, Kategori 3'te Kemal Gamgam ve Kategori 4'te de Buğra Can Kılıç 2021 Türkiye Rallikros Şampiyonluklarını paylaşan isimler oldular.