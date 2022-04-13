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Ralli Sezonu Bodrum'da Açılıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum’da başlıyor.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ralli Sezonu Bodrum'da Açılıyor
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ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk rallisi, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Belediyesi, Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Salt Hayat, TAV Airports,  Azka Otel, Hillstone Bodrum, Very Chic Bodrum sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 

Bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen ve Bodrum’un tüm güzelliklerini sergileyen etaplardan oluşan organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16 Nisan Cumartesi günü Termera (Yeniköy), Sibda (Pınarlıbelen) ve Telmessos (Güvercinlik), 17 Nisan Pazar günü ise Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçecekler. 

Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak.

 

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